Суд оштрафовал Telegram на 3 млн рублей за неудаление запрещенного контента

В октябре Роскомнадзор сообщил, что более 427 000 материалов с запрещенным контентом было заблокировано в социальных сетях с января по сентябрь 2021 г. Российские суды в 2021 г. за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на 180 млн руб., в том числе Telegram — на 35 млн.