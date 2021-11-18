Суд оштрафовал Telegram на 3 млн рублей за неудаление запрещенного контента
Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы оштрафовал Telegram на 3 млн руб. за неудаление запрещенного контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП) Об этом сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы.
В октябре Роскомнадзор сообщил, что более 427 000 материалов с запрещенным контентом было заблокировано в социальных сетях с января по сентябрь 2021 г. Российские суды в 2021 г. за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на 180 млн руб., в том числе Telegram — на 35 млн.
Протоколы в отношении соцсетей были составлены в марте в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента.
Последний раз Telegram был штрафован судом за неудаление запрещенного контента на сумму 4 млн руб. 8 ноября.