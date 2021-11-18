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Суд оштрафовал Telegram на 3 млн рублей за неудаление запрещенного контента

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Судебный участок мирового судьи Таганского района Москвы оштрафовал Telegram на 3 млн руб. за неудаление запрещенного контента (ч. 2 ст. 13.41 КоАП) Об этом сообщили в пресс-службе Таганского районного суда Москвы. 

В октябре Роскомнадзор сообщил, что более 427 000 материалов с запрещенным контентом было заблокировано в социальных сетях с января по сентябрь 2021 г. Российские суды в 2021 г. за неудаление запрещенной информации оштрафовали Facebook, Twitter, Telegram, Google и TikTok на 180 млн руб., в том числе Telegram — на 35 млн.

Протоколы в отношении соцсетей были составлены в марте в связи с неудалением информации, которая вовлекала подростков в участие в несанкционированных массовых мероприятиях, а также другого запрещенного российским законодательством контента.

Последний раз Telegram был штрафован судом за неудаление запрещенного контента на сумму 4 млн руб. 8 ноября.  

Ранее по теме: Роскомнадзор сообщил о блокировке более 427 000 материалов в соцсетях

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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