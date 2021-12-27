С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb
Ракета-носитель «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи OneWeb стартовала с космодрома Байконур, сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос». Этот старт стал 24-м пуском российских ракет в 2021 г.
«Сегодня, 27 декабря 2021 г., в 16.10.37.088 по московскому времени с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb в рамках миссии № 37», — говорится в сообщении «Роскосмоса».
Пуск прошел в штатном режиме. После него разгонный блок «Фрегат» продолжил выведение 36 аппаратов на целевую круговую орбиту. В течение 3,5 часа спутники OneWeb будут поочередно отделяться от разгонного блока.
Низкоорбитальная группировка OneWeb в результате сегодняшнего старта увеличится еще на 36 спутников и достигнет 394. Старт стал двенадцатым в рамках программы OneWeb.