С Байконура стартовала ракета «Союз-2.1б» со спутниками OneWeb

«Сегодня, 27 декабря 2021 г., в 16.10.37.088 по московскому времени с космодрома Байконур выполнен пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 36 космическими аппаратами OneWeb в рамках миссии № 37», — говорится в сообщении «Роскосмоса».