Минцифры: в ограничении безлимитных тарифов домашнего интернета нет необходимости
Минцифры РФ не видит необходимости в ограничении операторами безлимитных тарифов домашнего интернета, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Накануне стало известно, что министерство рекомендовало крупнейшим телеком-операторам исключить неограниченное потребление трафика сотовыми абонентами, в том числе ограничить безлимитные тарифные планы. Решение принято в условиях санкций, которые могут затруднить поставки нового оборудования, что затруднит замену вышедшей из строя техники.
В Минцифры пояснили, что речь идет об «архивных» тарифах, в том числе с безлимитным доступом к интернету, которые создают «неоправданно высокую нагрузку» в тех местах, где доступно подключение к проводным сетям связи. Кроме того, по мнению чиновников, исключение старых тарифов с неактуально низкой ценой позволит операторам сохранить цены на текущие тарифы на прежнем уровне.
Минцифры пообещало контролировать рост цен на тарифы на сотовую связь совместно с Федеральной антимонопольной службой. В министерстве заверили, что тарифы не будут расти выше уровня инфляции в России.
В ноябре прошлого года операторы «Вымпелком» (бренд «Билайн») , «Мегафон», МТС и «Т2 РТК холдинг» (Tele2) перестали подключать новых абонентов к безлимитному интернету. В компаниях тогда заявили, что для действующих клиентов с безлимитным интернетом ничего не изменится, если они сами не поменяют тариф.