Минцифры: в ограничении безлимитных тарифов домашнего интернета нет необходимости

В Минцифры пояснили, что речь идет об «архивных» тарифах, в том числе с безлимитным доступом к интернету, которые создают «неоправданно высокую нагрузку» в тех местах, где доступно подключение к проводным сетям связи. Кроме того, по мнению чиновников, исключение старых тарифов с неактуально низкой ценой позволит операторам сохранить цены на текущие тарифы на прежнем уровне.