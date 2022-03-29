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Минцифры: в ограничении безлимитных тарифов домашнего интернета нет необходимости

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Минцифры РФ не видит необходимости в ограничении операторами безлимитных тарифов домашнего интернета, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Накануне стало известно, что министерство рекомендовало крупнейшим телеком-операторам исключить неограниченное потребление трафика сотовыми абонентами, в том числе ограничить безлимитные тарифные планы. Решение принято в условиях санкций, которые могут затруднить поставки нового оборудования, что затруднит замену вышедшей из строя техники.

В Минцифры пояснили, что речь идет об «архивных» тарифах, в том числе с безлимитным доступом к интернету, которые создают «неоправданно высокую нагрузку» в тех местах, где доступно подключение к проводным сетям связи. Кроме того, по мнению чиновников, исключение старых тарифов с неактуально низкой ценой позволит операторам сохранить цены на текущие тарифы на прежнем уровне.

Минцифры пообещало контролировать рост цен на тарифы на сотовую связь совместно с Федеральной антимонопольной службой. В министерстве заверили, что тарифы не будут расти выше уровня инфляции в России.

В ноябре прошлого года операторы «Вымпелком» (бренд «Билайн») , «Мегафон», МТС и «Т2 РТК холдинг» (Tele2) перестали подключать новых абонентов к безлимитному интернету. В компаниях тогда заявили, что для действующих клиентов с безлимитным интернетом ничего не изменится, если они сами не поменяют тариф.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных