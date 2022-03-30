Правительство разрешило операторам не хранить трафик общедоступных телеканалов
Правительство отменило требование к операторам связи хранить трафик общедоступных теле- и радиоканалов, а также стриминговых сервисов, которое было введено в «законе Яровой», сообщила пресс-служба правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.
В пресс-службе пояснили, что это поможет снизить расходы компаний на системы хранения трафика. Также документ приостановил на год требование ежегодно увеличивать на 15% цифровые емкости для хранения накопленной информации. Такое решение уже принималось в период пандемии коронавируса.
Согласно «закону Яровой», с октября 2018 г. операторы связи должны в течение полугода хранить все сообщения, отправленные и полученные пользователями с помощью различных сервисов, в том числе трафик общедоступных теле- и радиоканалов и аудиовизуальных сервисов.
Ранее Минцифры рекомендовало операторам связи ограничить безлимитные тарифы, чтобы разгрузить оборудование. В министерстве пояснили, что в условиях санкций возник дефицит оборудования, которое нужно для поддержания работоспособности сетей. Также Минцифры и ФАС будут следить, чтобы тарифы на связь не поднимались выше инфляции, добавили в министерстве.