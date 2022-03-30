Правительство разрешило операторам не хранить трафик общедоступных телеканалов

Ранее Минцифры рекомендовало операторам связи ограничить безлимитные тарифы, чтобы разгрузить оборудование. В министерстве пояснили, что в условиях санкций возник дефицит оборудования, которое нужно для поддержания работоспособности сетей. Также Минцифры и ФАС будут следить, чтобы тарифы на связь не поднимались выше инфляции, добавили в министерстве.