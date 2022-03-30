Газета
Технологии

Правительство разрешило операторам не хранить трафик общедоступных телеканалов

Ведомости

Правительство отменило требование к операторам связи хранить трафик общедоступных теле- и радиоканалов, а также стриминговых сервисов, которое было введено в «законе Яровой», сообщила пресс-служба правительства. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее постановление.

В пресс-службе пояснили, что это поможет снизить расходы компаний на системы хранения трафика. Также документ приостановил на год требование ежегодно увеличивать на 15% цифровые емкости для хранения накопленной информации. Такое решение уже принималось в период пандемии коронавируса.  

Согласно «закону Яровой», с октября 2018 г. операторы связи должны в течение полугода хранить все сообщения, отправленные и полученные пользователями с помощью различных сервисов, в том числе трафик общедоступных теле- и радиоканалов и аудиовизуальных сервисов.

Ранее Минцифры рекомендовало операторам связи ограничить безлимитные тарифы, чтобы разгрузить оборудование. В министерстве пояснили, что в условиях санкций возник дефицит оборудования, которое нужно для поддержания работоспособности сетей. Также Минцифры и ФАС будут следить, чтобы тарифы на связь не поднимались выше инфляции, добавили в министерстве.

Ранее по теме: Минцифры: в ограничении безлимитных тарифов домашнего интернета нет необходимости

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных