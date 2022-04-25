Российские школы с 1 января подключат к аналогам программ Microsoft
Все школы России с 1 января 2023 г. подключат к федеральной государственной информационной системе «Моя школа», в рамках которой школьники смогут пользоваться аналогами программ Microsoft, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов на просветительской акции «Поделись своим знанием. Новые горизонты».
«В этой системе будут все инструменты, которыми вы пользуетесь, аналоги PowerPoint, Word, Excel, все те механизмы, возможности, которые есть сейчас у Microsoft Office, но это полностью отечественные разработки, они даже в какой-то степени будут превосходить те возможности, которые есть у Microsoft», — заявил Кравцов (цитата по ТАСС).
По его словам, сейчас эту систему тестируют школы 15 регионов. Она состоит из системы видеоконференции «Сферум», соцсетей, библиотеки верифицированного контента и т. д.
С начала спецоперации на Украине несколько сотен западных компаний уже ограничили деятельность на российском рынке или полностью с него ушли. Среди производителей компьютерной техники и разработчиков ПО продажи в России приостановили Intel, Dell, Canon, Samsung, HP, Epson, Microsoft, Cisco, Acer и др. Adobe разрешила продлевать лицензии на продукты действующим клиентам из России.