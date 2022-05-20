Путин заявил о развязывании кибервойны в отношении России

«Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растёт – именно все последние годы, ну а с началом специальной военной операции на Донбассе, на Украине вызовы в этой сфере стали ещё более острыми и серьёзными, более масштабными», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.