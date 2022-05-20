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Путин заявил о развязывании кибервойны в отношении России

Ведомости

Против России ведется полномасштабная война в цифровом пространстве, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности (СБ).

«Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растёт – именно все последние годы, ну а с началом специальной военной операции на Донбассе, на Украине вызовы в этой сфере стали ещё более острыми и серьёзными, более масштабными», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.

По мнению Путина, против России развязана «настоящая агрессия» — война в информационном пространстве. Атаки наносятся из разных государств, они четко скоординированы. Глава государства выразил уверенность в том, что это действия государственных структур, которые пытаются вывести из строя интернет-ресурсы объектов критической информационной инфраструктуры России.

«Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства – здесь не должно быть слабых мест. Принципиально важно свести на нет риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных граждан, в том числе за счёт более строгого контроля правил использования служебной техники, коммуникаций, связи», — добавил президент.

В апреле глава государства подписал указ об образовании межведомственной комиссии СБ по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. 1 мая Путин также подписал указ «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации». Документом в том числе устанавливается запрет на использование органами «средств защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия».

В документе также говорится, что ФСБ должна «организовать аккредитацию центров государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных