Путин заявил о развязывании кибервойны в отношении России
Против России ведется полномасштабная война в цифровом пространстве, заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета безопасности (СБ).
«Количество кибератак на российскую информационную инфраструктуру все последние годы постоянно растёт – именно все последние годы, ну а с началом специальной военной операции на Донбассе, на Украине вызовы в этой сфере стали ещё более острыми и серьёзными, более масштабными», — цитирует главу государства пресс-служба Кремля.
По мнению Путина, против России развязана «настоящая агрессия» — война в информационном пространстве. Атаки наносятся из разных государств, они четко скоординированы. Глава государства выразил уверенность в том, что это действия государственных структур, которые пытаются вывести из строя интернет-ресурсы объектов критической информационной инфраструктуры России.
«Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства – здесь не должно быть слабых мест. Принципиально важно свести на нет риски утечек конфиденциальной информации и персональных данных граждан, в том числе за счёт более строгого контроля правил использования служебной техники, коммуникаций, связи», — добавил президент.
В апреле глава государства подписал указ об образовании межведомственной комиссии СБ по обеспечению технологического суверенитета страны в сфере развития IT-инфраструктуры. 1 мая Путин также подписал указ «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации». Документом в том числе устанавливается запрет на использование органами «средств защиты информации, странами происхождения которых являются иностранные государства, совершающие в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия».
В документе также говорится, что ФСБ должна «организовать аккредитацию центров государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы РФ».