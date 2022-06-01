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WhatsApp добавит возможность редактировать сообщения

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Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) готовится добавить функцию редактирования сообщений, сообщает портал WABetaInfo со ссылкой на бета-версию приложения для Android. Впервые о желании WhatsApp добавить функцию редактирования в мессенджер стало известно в 2017 г., однако тогда разработчики решили от нее отказаться. 

«WhatsApp наконец-то сосредоточился на разработке новых функций, и мы рады сообщить, какая будет следующей. После добавления возможности реагировать на сообщения WhatsApp работает над тем, чтобы позволить пользователям редактировать текстовые сообщения», — сообщает портал. На сайте представлен скриншот из бета-версии WhatsApp для Android, однако мессенджер также работает над этой функцией для iOS и ПК.

В апреле мессенджер запустил новую функцию сообществ. Их администраторы могут отправлять всем объявления и решать, какие группы добавлять в сообщество. Сообщения в сообществах защищены сквозным шифрованием.

После этого появилось еще несколько новых функций: пользователи теперь могут реагировать на сообщения с помощью смайликов, админы получили возможность удалять ошибочные или неприемлемые сообщения из всех чатов. Пользователи могут делиться файлами размером до 2 Гб и проводить аудиозвонки в группах до 32 участников.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных