WhatsApp добавит возможность редактировать сообщения

«WhatsApp наконец-то сосредоточился на разработке новых функций, и мы рады сообщить, какая будет следующей. После добавления возможности реагировать на сообщения WhatsApp работает над тем, чтобы позволить пользователям редактировать текстовые сообщения», — сообщает портал. На сайте представлен скриншот из бета-версии WhatsApp для Android, однако мессенджер также работает над этой функцией для iOS и ПК.