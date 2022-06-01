WhatsApp добавит возможность редактировать сообщения
Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории России) готовится добавить функцию редактирования сообщений, сообщает портал WABetaInfo со ссылкой на бета-версию приложения для Android. Впервые о желании WhatsApp добавить функцию редактирования в мессенджер стало известно в 2017 г., однако тогда разработчики решили от нее отказаться.
«WhatsApp наконец-то сосредоточился на разработке новых функций, и мы рады сообщить, какая будет следующей. После добавления возможности реагировать на сообщения WhatsApp работает над тем, чтобы позволить пользователям редактировать текстовые сообщения», — сообщает портал. На сайте представлен скриншот из бета-версии WhatsApp для Android, однако мессенджер также работает над этой функцией для iOS и ПК.
В апреле мессенджер запустил новую функцию сообществ. Их администраторы могут отправлять всем объявления и решать, какие группы добавлять в сообщество. Сообщения в сообществах защищены сквозным шифрованием.
После этого появилось еще несколько новых функций: пользователи теперь могут реагировать на сообщения с помощью смайликов, админы получили возможность удалять ошибочные или неприемлемые сообщения из всех чатов. Пользователи могут делиться файлами размером до 2 Гб и проводить аудиозвонки в группах до 32 участников.