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Технологии

В России предложили создать единый федеральный каталог IT-кооперации

Ведомости

«МИРЭА – Российский технологический университет» обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с предложением создать федеральный каталог IT-кооперации. «Ведомости» ознакомились с документом.

Обращение подписал ректор университета Станислав Кудж. По мнению авторов документа, одной из проблем импортозамещения в IT-отрасли является отсутствие связи между нуждающимися в программном обеспечении (ПО) заказчиками и разработчиками, которые в сжатые сроки могут его создать. В обращении отмечается, что у западных стран есть сайты-каталогизаторы, в которых собраны исчерпывающие сведения о производителях электроники и ПО.

«Существующие у российских компаний каталоги разрознены, размещены исключительно на сайтах самих организаций, зачастую содержат урезанную или даже недостоверную информацию», – утверждают авторы. Они отмечают, что на сайтах компаний представлены только сведения о выпускаемых в данный момент продуктах и нет данных о потенциальном масштабировании деятельности в рамках других задач.

Авторы добавляют, что сейчас в России существует единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, но он не дает возможности оперативной связи с разработчиками.

Поэтому авторы предлагают в федеральный каталог вносить сведения о продукции сферы IT, нуждающейся в создании импортозамещающих аналогов, и перечень компаний и специалистов, обладающих компетенциями для потенциального участия в программах импортозамещения в сфере ПО и электронных компонентов.

Авторы подчеркивают, что создание такого каталога обеспечит стабильную работу российского бизнеса, экономика сможет выйти «на новый уровень независимости от внешнеполитических факторов и агрессивных санкционных действий», а разработчики будут обеспечены гарантированными заказами.

13 апреля «Единая Россия» запустила партийный проект «Цифровая Россия», который, по словам его координатора депутата Госдумы Антона Немкина, направлен на «сокращение оттока IT-специалистов из России и возвращение тех, кто уехал». 19 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс», который позволит снизить налоговую нагрузку для компаний, создающих или использующих российское ПО и оборудование, также правительство предусмотрело ряд других льгот для предприятий отрасли, в том числе льготные кредиты на внедрение отечественного ПО. Уход иностранных IT-компаний с российского рынка подстегнул спрос на отечественное ПО: по подсчетам ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», за март – апрель 2022 г. спрос на российские решения вырос от 3 до 10 раз в зависимости от категории и класса софта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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