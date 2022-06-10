В России предложили создать единый федеральный каталог IT-кооперации
«МИРЭА – Российский технологический университет» обратился к министру цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максуту Шадаеву с предложением создать федеральный каталог IT-кооперации. «Ведомости» ознакомились с документом.
Обращение подписал ректор университета Станислав Кудж. По мнению авторов документа, одной из проблем импортозамещения в IT-отрасли является отсутствие связи между нуждающимися в программном обеспечении (ПО) заказчиками и разработчиками, которые в сжатые сроки могут его создать. В обращении отмечается, что у западных стран есть сайты-каталогизаторы, в которых собраны исчерпывающие сведения о производителях электроники и ПО.
«Существующие у российских компаний каталоги разрознены, размещены исключительно на сайтах самих организаций, зачастую содержат урезанную или даже недостоверную информацию», – утверждают авторы. Они отмечают, что на сайтах компаний представлены только сведения о выпускаемых в данный момент продуктах и нет данных о потенциальном масштабировании деятельности в рамках других задач.
Авторы добавляют, что сейчас в России существует единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, но он не дает возможности оперативной связи с разработчиками.
Поэтому авторы предлагают в федеральный каталог вносить сведения о продукции сферы IT, нуждающейся в создании импортозамещающих аналогов, и перечень компаний и специалистов, обладающих компетенциями для потенциального участия в программах импортозамещения в сфере ПО и электронных компонентов.
Авторы подчеркивают, что создание такого каталога обеспечит стабильную работу российского бизнеса, экономика сможет выйти «на новый уровень независимости от внешнеполитических факторов и агрессивных санкционных действий», а разработчики будут обеспечены гарантированными заказами.
13 апреля «Единая Россия» запустила партийный проект «Цифровая Россия», который, по словам его координатора депутата Госдумы Антона Немкина, направлен на «сокращение оттока IT-специалистов из России и возвращение тех, кто уехал». 19 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс», который позволит снизить налоговую нагрузку для компаний, создающих или использующих российское ПО и оборудование, также правительство предусмотрело ряд других льгот для предприятий отрасли, в том числе льготные кредиты на внедрение отечественного ПО. Уход иностранных IT-компаний с российского рынка подстегнул спрос на отечественное ПО: по подсчетам ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», за март – апрель 2022 г. спрос на российские решения вырос от 3 до 10 раз в зависимости от категории и класса софта.