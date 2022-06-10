В России предложили создать единый федеральный каталог IT-кооперации

13 апреля «Единая Россия» запустила партийный проект «Цифровая Россия», который, по словам его координатора депутата Госдумы Антона Немкина, направлен на «сокращение оттока IT-специалистов из России и возвращение тех, кто уехал». 19 мая Госдума приняла в первом чтении законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс», который позволит снизить налоговую нагрузку для компаний, создающих или использующих российское ПО и оборудование, также правительство предусмотрело ряд других льгот для предприятий отрасли, в том числе льготные кредиты на внедрение отечественного ПО. Уход иностранных IT-компаний с российского рынка подстегнул спрос на отечественное ПО: по подсчетам ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт», за март – апрель 2022 г. спрос на российские решения вырос от 3 до 10 раз в зависимости от категории и класса софта.