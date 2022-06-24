Пользователи «Яндекс.Еды» смогут удалять данные о своих заказах
Пользователи сервиса доставки «Яндекс.Еда» смогут удалять информацию о своих заказах в личном кабинете «Яндекс ID» через инструмент для управления данными, сообщила пресс-служба сервиса.
«Сейчас пользователи могут удалить доставленные и завершенные заказы. Процесс их удаления может занимать до трех дней. В дальнейшем можно будет стереть из "Яндекс.Еды" и другую информацию о себе — например, адреса для доставки», — рассказали в сервисе.
Инструмент для управления данными находится в разделе «Яндекс ID» «Управление аккаунтом». Чтобы получить доступ к нему, нужно будет ввести код подтверждения, который придет на номер, привязанный к аккаунту. Часть данных удалится сразу, еще часть сервис перестанет обрабатывать и удалит по истечении срока, определенного законодательством.
В пресс-службе отметили, что удаление данных — это необратимый процесс: в этом случае пользователи больше не смогут просмотреть в сервисе рекомендации любимых ресторанов и блюд. Однако сервис будет помнить адреса доставок и показывать заказы в «Яндекс.Лавке». Скоро можно будет удалить информацию о заказах и в этом сервисе.
В конце февраля произошла крупная утечка данных пользователей «Яндекс.Еды». 22 марта злоумышленники запустили сайт с картой, на которой можно было просмотреть данные пользователей сервиса с общей суммой заказов за последние полгода. Клиенты сервиса обращались в суд с коллективным иском из-за утечки.
24 марта руководитель «Яндекс.Еды» Роман Маресов сообщил, что пользователям сервиса дадут возможность удалять из него персональные данные. Для этого «Еду» планировали подключить к инструменту «Яндекса» для управления данными.