Пользователи «Яндекс.Еды» смогут удалять данные о своих заказах

В пресс-службе отметили, что удаление данных — это необратимый процесс: в этом случае пользователи больше не смогут просмотреть в сервисе рекомендации любимых ресторанов и блюд. Однако сервис будет помнить адреса доставок и показывать заказы в «Яндекс.Лавке». Скоро можно будет удалить информацию о заказах и в этом сервисе.