Минцифры заблокировало свыше 46 000 атакующих портал госуслуг IP-адресов
Технические подразделения российского информационного портал «Госуслуги» больше суток успешно отражают массовые хакерские атаки: было заблокировано свыше 46 000 участвующих в атаке IP-адресов, сообщило Минцифры в своем Telegram-канале.
«Специалисты по информационной безопасности заблокировали свыше 46 000 IP-адресов, участвовавших в атаке. Хакеры пытались сорвать процесс предоставления социально значимых услуг в России», — говорится в сообщении.
Проникнуть в инфраструктуру, нанести ущерб порталу или получить персональные данные пользователей злоумышленникам не удалось — все атаки оперативно отражаются, уверяет Минцифры.
Системы безопасности портала продолжают работать в штатном режиме. «Даже в период атак все сервисы оставались доступными. Ни одной жалобы на доступность портала госуслуг 23 июня не поступило. Произведены все плановые обновления сервисов портала, включая доработку личного кабинета пользователя и расширение функциональности суперсервиса «Поступление в вуз онлайн», — отмечается в сообщении.
В распределенной хакерской атаке участвовали IP-адреса, зарегистрированные в том числе в США, Великобритании, Германии, Нидерландах и других странах, говорится в сообщении.
Накануне Минцифры в своем Telegram-канале сообщило, что портал «Госуслуги» подвергается DDoS-атакам с украинской стороны. В пиковые моменты нагрузка на портал составляла до 340 000 запросов в секунду при обычном показателе до 50 000 запросов в секунду. Атаки велись также на мобильное приложение, платежную систему и системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства.
В начале июня DDoS-атакам подвергся сайт Роспотребнадзора. Атака не затронула исходный код сайта, библиотека ресурса не повреждена, функционал портала полностью восстановлен, отмечалось тогда в сообщении ведомства.
В российском МИДе, в свою очередь, отмечали, что в операциях против страны задействованы 22 хакерские группировки из США, Турции, Грузии и стран ЕС. Наиболее активные из них, по информации министерства, это IT-army of Ukraine (Украина), GhostClan (США), GNG (Грузия), Squad303 (Польша).
С начала специальной военной операции сайты российских ведомств, госструктур, СМИ и компаний регулярно подвергаются кибератакам. 26 февраля Минцифры сообщило о «беспрецедентных масштабах» DDoS-атак на сайты Кремля, правительства, Госдумы, а также «Первого канала» и «Роскосмоса». 9 мая российский видеохостинг Rutube подвергся крупнейшей в истории компании хакерской атаке, сервис оставался недоступен несколько суток. Но сам взлом хостинга произошел еще в марте — два месяца хакеры оставались незамеченными и изучали работу сервиса, писали «Ведомости».