Минцифры заблокировало свыше 46 000 атакующих портал госуслуг IP-адресов

С начала специальной военной операции сайты российских ведомств, госструктур, СМИ и компаний регулярно подвергаются кибератакам. 26 февраля Минцифры сообщило о «беспрецедентных масштабах» DDoS-атак на сайты Кремля, правительства, Госдумы, а также «Первого канала» и «Роскосмоса». 9 мая российский видеохостинг Rutube подвергся крупнейшей в истории компании хакерской атаке, сервис оставался недоступен несколько суток. Но сам взлом хостинга произошел еще в марте — два месяца хакеры оставались незамеченными и изучали работу сервиса, писали «Ведомости».