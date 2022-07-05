«Билайн» планирует перевести сети 3G на LTE в Москве и Подмосковье
«Вымпелком» (бренд «Билайн») к сентябрю переведет сети стандарта 3G (частоты в диапазоне 2,1 ГГц) на технологию LTE (4G) в Москве и Подмосковье, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. Там пояснили, что трафик 3G в регионе стабильно падает, а потребление LTE растет. В Московском регионе «Билайн» оставит для 3G самую низкую и короткую полосу в 900 МГц, а до конца 2023 г. планирует отказаться от 3G более чем в 25 российских регионах.
В «Вымпелкоме» отметили, что владельцам телефонов, которые используют только 3G (около 3% смартфонов в регионе), придется менять свое устройство, чтобы получить доступ к мобильному интернету по LTE-технологии.
В МТС заявили, что продолжат переводить диапазон частот 2,1 ГГц в Москве из 3G в LTE по мере проведения модернизации сетей. В Tele2 сообщили, что провели рефарминг диапазона 2,1 ГГц из 3G в LTE в Москве в 2021 г. и планируют продолжать работу. В «Мегафоне» рассказали, что проводят рефарминг «по мере необходимости». В компании отметили, что текущих ресурсов в Московском регионе достаточно для предоставления услуг высокого качества.
Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков полагает, что высвобождение диапазона 2,1 ГГц в перспективе позволит операторам перевести его в 5G, считает аналитик. По его словам, это второй по популярности диапазон в мире для 5G после 3,5–3,8 ГГц. Диапазон 3,5–3,8 ГГц в России используется спецслужбами.