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«Билайн» планирует перевести сети 3G на LTE в Москве и Подмосковье

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«Вымпелком» (бренд «Билайн») к сентябрю переведет сети стандарта 3G (частоты в диапазоне 2,1 ГГц) на технологию LTE (4G) в Москве и Подмосковье, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. Там пояснили, что трафик 3G в регионе стабильно падает, а потребление LTE растет. В Московском регионе «Билайн» оставит для 3G самую низкую и короткую полосу в 900 МГц, а до конца 2023 г. планирует отказаться от 3G более чем в 25 российских регионах.

В «Вымпелкоме» отметили, что владельцам телефонов, которые используют только 3G (около 3% смартфонов в регионе), придется менять свое устройство, чтобы получить доступ к мобильному интернету по LTE-технологии.

В МТС заявили, что продолжат переводить диапазон частот 2,1 ГГц в Москве из 3G в LTE по мере проведения модернизации сетей. В Tele2 сообщили, что провели рефарминг диапазона 2,1 ГГц из 3G в LTE в Москве в 2021 г. и планируют продолжать работу. В «Мегафоне» рассказали, что проводят рефарминг «по мере необходимости». В компании отметили, что текущих ресурсов в Московском регионе достаточно для предоставления услуг высокого качества.

Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков полагает, что высвобождение диапазона 2,1 ГГц в перспективе позволит операторам перевести его в 5G, считает аналитик. По его словам, это второй по популярности диапазон в мире для 5G после 3,5–3,8 ГГц. Диапазон 3,5–3,8 ГГц в России используется спецслужбами.

Ранее по теме: «Мегафон» и МТС обеспечили работу VoLTE почти во всех регионах России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных