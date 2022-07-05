«Билайн» планирует перевести сети 3G на LTE в Москве и Подмосковье

«Вымпелком» (бренд «Билайн») к сентябрю переведет сети стандарта 3G (частоты в диапазоне 2,1 ГГц) на технологию LTE (4G) в Москве и Подмосковье, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на компанию. Там пояснили, что трафик 3G в регионе стабильно падает, а потребление LTE растет. В Московском регионе «Билайн» оставит для 3G самую низкую и короткую полосу в 900 МГц, а до конца 2023 г. планирует отказаться от 3G более чем в 25 российских регионах.