Мишустин подписал указ о бесплатных курсах по программированию для школьников

«Учащиеся будут заниматься по программе, состоящей из четырёх модулей по 36 академических часов. Обучение программированию станет дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике. Продолжительность обучения составит два года. Это позволит ребятам ещё в школе освоить первую IT-профессию, что, в свою очередь, должно стать для них стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой», — рассказали в правительстве.