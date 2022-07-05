Мишустин подписал указ о бесплатных курсах по программированию для школьников
Школьники 8-11 классов смогут бесплатно пройти двухлетние курсы по современным языкам программирования по всей России, сообщила пресс-служба правительства. В 2021 г. проект прошел в пилотном режиме. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, в котором прописаны правила предоставления субсидий на такие курсы.
«Учащиеся будут заниматься по программе, состоящей из четырёх модулей по 36 академических часов. Обучение программированию станет дополнением к базовой школьной программе по математике и информатике. Продолжительность обучения составит два года. Это позволит ребятам ещё в школе освоить первую IT-профессию, что, в свою очередь, должно стать для них стимулом связать свою дальнейшую профессиональную деятельность с IT-сферой», — рассказали в правительстве.
Школьники могут учиться онлайн или офлайн — на базе региональных образовательных площадок, которые отберет оператор проекта. На первом этапе бесплатные курсы смогут пройти не менее 100 000 школьников, а в будущем — 240 000. В правительстве отметили, что в федеральном бюджете на курсы по программированию предусмотрено 6,8 млрд руб. на три года.
Ранее образовательная платформа Geekbrains сообщила со ссылкой на результаты опроса, что 63% выпускников школ выбирают для дополнительного образования курсы по разработке и программированию, 16% — курсы по дизайну, а 7% — по маркетингу. Среди тех, кто хочет учиться программированию, 8% интересуются языком Python, 6% — веб-разработкой, 4% - Java, С++ и разработкой игр. Вопросе приняли участие более 5000 человек.