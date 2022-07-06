Сделку купли-продажи автомобиля можно будет оформить через «Госуслуги»

Правительство анонсировало возможно совершать сделки купли-продажи автомобилей через портал «Госуслуг» еще в апреле 2022 г., однако сервис был запущен не сразу. Отмечалось, что купля-продажа будет доступна только физлицам и исключительно в сегменте машин с пробегом. Покупатель сможет видеть основную информацию об автомобиле, о владельце машины, техническом состоянии машины, что должно сделать сделки более прозрачными.