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Сделку купли-продажи автомобиля можно будет оформить через «Госуслуги»

Ведомости

Сделки купли-продажи автомобилей можно оформить на портале «Госуслуг». Такой договор будет юридически закреплен, а также будет иметь подтверждение от Минцифры, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы ГИБДД Михаила Черникова.

«Договор купли-продажи уже доделали до конца, тоже можно будет уже вполне законно на ЕПГУ (портал госуслуг — прим. «Ведомостей») совершать сделки, они будут юридически закреплены и подтверждены министерством цифрового развития», — цитирует ТАСС слова Черникова во время заседания президиума общественного совета при МВД РФ.  

Правительство анонсировало возможно совершать сделки купли-продажи автомобилей через портал «Госуслуг» еще в апреле 2022 г., однако сервис был запущен не сразу. Отмечалось, что купля-продажа будет доступна только физлицам и исключительно в сегменте машин с пробегом. Покупатель сможет видеть основную информацию об автомобиле, о владельце машины, техническом состоянии машины, что должно сделать сделки более прозрачными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных