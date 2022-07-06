Сделку купли-продажи автомобиля можно будет оформить через «Госуслуги»
Сделки купли-продажи автомобилей можно оформить на портале «Госуслуг». Такой договор будет юридически закреплен, а также будет иметь подтверждение от Минцифры, сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы ГИБДД Михаила Черникова.
«Договор купли-продажи уже доделали до конца, тоже можно будет уже вполне законно на ЕПГУ (портал госуслуг — прим. «Ведомостей») совершать сделки, они будут юридически закреплены и подтверждены министерством цифрового развития», — цитирует ТАСС слова Черникова во время заседания президиума общественного совета при МВД РФ.
Правительство анонсировало возможно совершать сделки купли-продажи автомобилей через портал «Госуслуг» еще в апреле 2022 г., однако сервис был запущен не сразу. Отмечалось, что купля-продажа будет доступна только физлицам и исключительно в сегменте машин с пробегом. Покупатель сможет видеть основную информацию об автомобиле, о владельце машины, техническом состоянии машины, что должно сделать сделки более прозрачными.