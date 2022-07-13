Apple прекратила 30-летнее сотрудничество с дизайнером Джонатаном Айвом

На самом деле, Айв покинул корпорацию в 2019 г. и основал собственную дизайнерскую компанию LoveFrom, первым и основным клиентом которой стала именно Apple. Они подписали многолетний контракт на сумму более $100 млн. По условиям договора, Apple была основным клиентом и потому Айв не мог сотрудничать с компаниями, которые, по мнению руководства корпорации, были конкурентоспособными. В течение трех последних лет Айв проводил консультации для корпорации.