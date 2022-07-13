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Apple прекратила 30-летнее сотрудничество с дизайнером Джонатаном Айвом

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Американская корпорация Apple прекратила сотрудничество с бывшим руководителем отдела дизайна Джонатаном Айвом, с которым работала 30 лет, передает газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с подробностями соглашения. 

На самом деле, Айв покинул корпорацию в 2019 г. и основал собственную дизайнерскую компанию LoveFrom, первым и основным клиентом которой стала именно Apple. Они подписали многолетний контракт на сумму более $100 млн. По условиям договора, Apple была основным клиентом и потому Айв не мог сотрудничать с компаниями, которые, по мнению руководства корпорации, были конкурентоспособными. В течение трех последних лет Айв проводил консультации для корпорации.

В этом году Айв и Apple планировали продлить контракт, но отказались от этой идеи. Отмечается, что корпорацию не устраивали слишком большие затраты на консультационные услуги при том, что многие сотрудники стали переходить в LoveFrom, а Айв, в свою очередь, хотел быть свободным в выборе клиентов. 

Айв работал в Apple дизайнером с 1992 г. и отвечал за разработку дизайна для iPhone, iPad, iPod, iMac, MacBook и MacBook Pro. Многие СМИ отмечают, что именно он был в команде Стива Джобса, которая спасла компанию от шестимесячного банкротства в 1997 г. 

После ухода Айва из Apple курировать работу дизайнеров начал Джефф Уильямс. The New York Times уточняет, что главный специалист по маркетингу Грег Джосвиак также играет важную роль в выборе дизайна продукта.

Среди известных клиентов компании Айва – сервис для краткосрочной аренды жилья Airbnb, с которой они подписали многолетнее соглашение в 2020 г., и производитель суперкаров Ferrari (с 2021 г.). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных