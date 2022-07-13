Apple прекратила 30-летнее сотрудничество с дизайнером Джонатаном Айвом
Американская корпорация Apple прекратила сотрудничество с бывшим руководителем отдела дизайна Джонатаном Айвом, с которым работала 30 лет, передает газета The New York Times со ссылкой на источники, знакомые с подробностями соглашения.
На самом деле, Айв покинул корпорацию в 2019 г. и основал собственную дизайнерскую компанию LoveFrom, первым и основным клиентом которой стала именно Apple. Они подписали многолетний контракт на сумму более $100 млн. По условиям договора, Apple была основным клиентом и потому Айв не мог сотрудничать с компаниями, которые, по мнению руководства корпорации, были конкурентоспособными. В течение трех последних лет Айв проводил консультации для корпорации.
В этом году Айв и Apple планировали продлить контракт, но отказались от этой идеи. Отмечается, что корпорацию не устраивали слишком большие затраты на консультационные услуги при том, что многие сотрудники стали переходить в LoveFrom, а Айв, в свою очередь, хотел быть свободным в выборе клиентов.
Айв работал в Apple дизайнером с 1992 г. и отвечал за разработку дизайна для iPhone, iPad, iPod, iMac, MacBook и MacBook Pro. Многие СМИ отмечают, что именно он был в команде Стива Джобса, которая спасла компанию от шестимесячного банкротства в 1997 г.
После ухода Айва из Apple курировать работу дизайнеров начал Джефф Уильямс. The New York Times уточняет, что главный специалист по маркетингу Грег Джосвиак также играет важную роль в выборе дизайна продукта.
Среди известных клиентов компании Айва – сервис для краткосрочной аренды жилья Airbnb, с которой они подписали многолетнее соглашение в 2020 г., и производитель суперкаров Ferrari (с 2021 г.).