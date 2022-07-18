Yandex Pay подключили к «Госуслугам»
У пользователей есть возможность оплатить автомобильные штрафы, задолженности от приставов, счета за услуги, налоговые задолженности, госпошлины и начисления по номеру квитанции (УИН). Также на портале доступна оплата через мобильных операторов, в числе которых МТС, «Билайн», «Мегафон», Тele2, Yota, «Тинькофф Мобайл», «Ростелеком», а также электронным кошельком QIWI, ЭЛПЛАТ.
Yandex Pay был запущен 10 марта. Сервис доступен для пользователей «Яндекса».
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