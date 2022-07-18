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Yandex Pay подключили к «Госуслугам»

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На сайте Госуслуг появилась возможность оплаты счетов, госпошлин и штрафов через сервис безналичной оплаты Yandex Pay, сообщает пресс-служба Минцифры. Такой способ оплаты можно выбрать в разделе «Платежи». 

Yandex Pay позволяет платить картой в интернете, при этом не вводя ее данные — они «подтягиваются» из личного аккаунта на «Яндексе» (Яндекс ID). Сейчас сервис работает с картами «Мир», Visa и Mastercard тех банков, которые работают на территории России. 

У пользователей есть возможность оплатить автомобильные штрафы, задолженности от приставов, счета за услуги, налоговые задолженности, госпошлины и начисления по номеру квитанции (УИН). Также на портале доступна оплата через мобильных операторов, в числе которых МТС, «Билайн», «Мегафон», Тele2, Yota, «Тинькофф Мобайл», «Ростелеком», а также электронным кошельком QIWI, ЭЛПЛАТ. 

Yandex Pay был запущен 10 марта. Сервис доступен для пользователей «Яндекса».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных