Yandex Pay подключили к «Госуслугам»

Yandex Pay позволяет платить картой в интернете, при этом не вводя ее данные — они «подтягиваются» из личного аккаунта на «Яндексе» (Яндекс ID). Сейчас сервис работает с картами «Мир», Visa и Mastercard тех банков, которые работают на территории России.