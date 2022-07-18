Путин повысил стипендии для ученых за разработку прорывных технологий в ОПК

«Установить для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников <…> стипендии в размере 800 тыс. рублей каждая за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специализированной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства», — говорится в документе. Планируется выдавать 500 таких стипендий в год.