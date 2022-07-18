Путин повысил стипендии для ученых за разработку прорывных технологий в ОПК
Президент России Владимир Путин подписал указ, который повышает до 800 000 руб. стипендии для ученых и инженеров за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современного вооружения для обороны России, соответствующий документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru. Сейчас размер стипендии составляет 500 000 руб.
«Установить для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников <…> стипендии в размере 800 тыс. рублей каждая за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специализированной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства», — говорится в документе. Планируется выдавать 500 таких стипендий в год.
Специалисты и молодые работники организаций за такие заслуги будут получать стипендии по 500 000 руб. в год — сейчас размер стипендии составляет 350 000 руб. Всего будет выдаваться 1500 стипендий ежегодно. Указ президента вступит в силу с 2023 г.
Согласно указу президента, подписанному в 2012 г., с 2020 г. власти выплачивали по 400 стипендий в год в размере 500 000 руб. и 1100 стипендий в размере 350 000 руб.
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