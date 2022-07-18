Газета
Технологии

Путин повысил стипендии для ученых за разработку прорывных технологий в ОПК

Ведомости

Президент России Владимир Путин подписал указ, который повышает до 800 000 руб. стипендии для ученых и инженеров за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современного вооружения для обороны России, соответствующий документ опубликован на портале publication.pravo.gov.ru. Сейчас размер стипендии составляет 500 000 руб.

«Установить для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических работников <…> стипендии в размере 800 тыс. рублей каждая за выдающиеся достижения в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения, военной и специализированной техники в интересах обеспечения обороны страны и безопасности государства», — говорится в документе. Планируется выдавать 500 таких стипендий в год.

Специалисты и молодые работники организаций за такие заслуги будут получать стипендии по 500 000 руб. в год — сейчас размер стипендии составляет 350 000 руб. Всего будет выдаваться 1500 стипендий ежегодно. Указ президента вступит в силу с 2023 г.

Согласно указу президента, подписанному в 2012 г., с 2020 г. власти выплачивали по 400 стипендий в год в размере 500 000 руб. и 1100 стипендий в размере 350 000 руб.

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных