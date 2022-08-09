Минцифры: собирать биометрию без согласия ее владельцев не планируется
Предложенные Минцифры поправки по сбору и хранению биометрии в Единой биометрической системе (ЕБС) не предполагают отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных, уточнило Минцифры России в своем Telegram-канале.
«В связи с появившимися в СМИ сообщениями Минцифры уточняет, что подготовленный проект приказа не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных», – говорится в сообщении.
Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в предложенных Минцифры поправках отмечается, что разрешения граждан на сбор и актуализацию биометрических данных в ЕБС и «иных информационных системах, обеспечивающих идентификацию и/или аутентификацию с использованием биометрических персональных данных», не требуется, поскольку их размещение без согласия закреплено в поправках к закону «Об информации», принятых 6 июля. При этом любая организация, которая разместила данные гражданина в ЕБС, обязана уведомить его об этом, а тот, в свою очередь, может обратиться в систему с требованием уничтожить его данные.
Минцифры, в свою очередь, напомнило, что собирать и сдавать биометрию можно только на добровольной основе и только с согласия гражданина (через банк, самостоятельно через мобильное приложение с 30 сентября 2022 г. и в будущем также через МФЦ). С камер наблюдения, а также из других источников, не предусматривающих предварительного получения согласия, собирать биометрию невозможно, подчеркнули в ведомстве.
В Минцифры отметили, что импортироваться в ЕБС могут только те биометрические данные, которые собраны с согласия гражданина.
«Гражданин, данные которого передаются в ЕБС, должен быть уведомлен об этом собственником коммерческой системы (банком) с обязательным информированием о порядке отзыва хранения данных в ЕБС и их уничтожении», – добавили в ведомстве.
При этом граждане будут получать уведомление о передаче их данных в ЕБС в личном кабинете на «Госуслугах», там же они смогут подать заявление на их удаление, подчеркнули в Минцифры. Кроме того, при импорте биометрических данных из нескольких коммерческих систем храниться в ЕБС будут только самые актуальные, пообещали в ведомстве.
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