Минцифры: собирать биометрию без согласия ее владельцев не планируется

Ранее газета «Коммерсантъ» сообщила, что в предложенных Минцифры поправках отмечается, что разрешения граждан на сбор и актуализацию биометрических данных в ЕБС и «иных информационных системах, обеспечивающих идентификацию и/или аутентификацию с использованием биометрических персональных данных», не требуется, поскольку их размещение без согласия закреплено в поправках к закону «Об информации», принятых 6 июля. При этом любая организация, которая разместила данные гражданина в ЕБС, обязана уведомить его об этом, а тот, в свою очередь, может обратиться в систему с требованием уничтожить его данные.