Роскомнадзор составил протокол на Twitch за неудаление незаконной информации
Роскомнадзор направил в отношении стримингового сервиса Twitch административный протокол по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ за неудаление информации, которая содержит фейки о военной спецоперации на Украине, сообщила пресс-служба регулятора.
Ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ («Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством РФ об информации, информационных технологиях и о защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации») предполагает наказание от 800 000 до 4 млн руб.
Регулятор напомнил, что с 14 июля поисковые системы обязаны предупреждать пользователей, что Twitch нарушил российское законодательство в связи с невыполнением требования Роскомнадзора.
Кроме того, Twitch не выполняет требования законодательства о локализации персональных данных. В конце июня ему был выписан штраф в размере 2 млн руб. по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ. Ранее суд оштрафовал по той же статье компанию Apple, фотохостинг Pinterest, сервис по бронированию жилья Airbnb и компанию Google. Последняя повторно проигнорировала требование Роскомнадзора и получила штраф в размере 15 млн руб.
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