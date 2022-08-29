Правительство разрешило S7 вернуть два борта Boeing 737-8 MAX лизингодателю
Правительство России разрешило компании «Глобус», дочерней структуре авиакомпании S7, вернуть лизингодателю два самолета Boeing 737-8 MAX. Распоряжение, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на официальном портале правовой информации.
«Разрешить ООО «Глобус» до 31 декабря 2022 года включительно вывоз за пределы территории России в Турецкую республику товаров по перечню согласно приложению», – сказано в документе.
ТАСС со ссылкой на пресс-службу S7 сообщил, что самолеты будут возвращены лизингодателю, Турция выбрана как наиболее удобная точка для передачи.
«Коммерсантъ» 1 июля сообщил, что S7 Airlines и Airbridgeсargo (входит в ГК «Волга-Днепр») подали в Министерство транспорта ходатайство о возвращении своих самолетов лизингодателям. Первая компания планирует вернуть 737-8 МАХ из-за «отсутствия сертификата типа В РФ и, соответственно, невозможности его эксплуатации». В свою очередь Airbridgecargo хочет вернуть 14 из 16 грузовых Boeing 747, которые находятся сейчас в «Шереметьево». По словам экспертов, возвращение самолетов более чем оправдано, поскольку объем российского рынка не позволяет эффективно их использовать.
В этот же день глава Минтранса Виталий Савельев сообщал, что за рубежом задержано 77 российских самолетов, вернуть удалось только один борт.
После начала спецоперации России на Украине США, Великобритания, Европейский союз и другие страны закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. После введения санкций иностранные лизингодатели начали требовать от российских компаний вернуть самолеты. Также компании перестали ремонтировать такие самолеты и поставлять детали для них. В ответ президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому авиакомпании должны перечислять лизинговые платежи в рублях на счета в российских банках. Также они получили возможность перерегистрировать самолеты в России, чтобы продолжить их эксплуатацию.