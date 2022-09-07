Мантуров назвал дату презентации внедорожника Aurus Komendant
Презентация внедорожника Aurus Komendant пройдет в конце сентября. Об этом заявил вице-премьер России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
«В конце этого месяца мы презентуем внедорожник», — заявил глава Минпромторга (цитата по «РИА Новости»).
В конце июля ТАСС сообщил, что компания готовится к серийному производству Aurus Komendant. Ранее Мантуров заявлял, что первые внедорожники соберут до конца 2022 г.
Годом ранее на ВЭФ компания представила автомобиль Hydrogen на водородном топливе. Его преимуществом является экологичность. При запасе хода в 600 км машина не выделяет углекислый газ.
Также в июле этого года стало известно, что в 2024 г. Aurus собирается запустить серийное производство электрических мотоциклов Merlon. Об этом Мантуров рассказал на «Иннопроме-2022».
Компания Aurus выпускает машины люкс-класса. В его линейку входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Также эту марку автомобилей выбирают первые лица государства, в том числе на одной из машин компании ездит президент России Владимир Путин.
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