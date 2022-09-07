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Мантуров назвал дату презентации внедорожника Aurus Komendant

Ведомости

Презентация внедорожника Aurus Komendant пройдет в конце сентября. Об этом заявил вице-премьер России, министр промышленности и торговли Денис Мантуров на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

«В конце этого месяца мы презентуем внедорожник», — заявил глава Минпромторга (цитата по «РИА Новости»).

В конце июля ТАСС сообщил, что компания готовится к серийному производству Aurus Komendant. Ранее Мантуров заявлял, что первые внедорожники соберут до конца 2022 г.

Годом ранее на ВЭФ компания представила автомобиль Hydrogen на водородном топливе. Его преимуществом является экологичность. При запасе хода в 600 км машина не выделяет углекислый газ.

Также в июле этого года стало известно, что в 2024 г. Aurus собирается запустить серийное производство электрических мотоциклов Merlon. Об этом Мантуров рассказал на «Иннопроме-2022».

Компания Aurus выпускает машины люкс-класса. В его линейку входят лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Также эту марку автомобилей выбирают первые лица государства, в том числе на одной из машин компании ездит президент России Владимир Путин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных