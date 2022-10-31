Reuters узнал о возможном сокращении выпуска iPhone в Китае на 30%
Выпуск устройств американской корпорации Apple на китайском заводе Foxconn в Чжэнчжоу в ноябре может сократиться на 30% из-за новых ковидных ограничений, введенных в Китае, об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник.
По его информации, Foxconn сейчас работает над увеличением производства на заводе в Шэньчжэне. Foxconn также заявила, что будет координировать резервные производственные мощности со своими другими заводами, чтобы уменьшить любое потенциальное воздействие.
Уточняется, что Foxconn является крупнейшим производителем iPhone, на предприятии производится около 70% мировых поставок смартфонов, что, в свою очередь, обеспечивает 45% доходов завода.
В конце сентября стало известно, что Apple перенесла производство последней модели iPhone в Индию. По информации Bloomberg, этот шаг позволит сократить срок производства новых смартфонов с 9 до 6 месяцев. Помимо этого, Apple сейчас вынуждена искать альтернативу Китаю из-за снизившейся экономической активности на фоне обострившихся отношений между правительствами США и КНР после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Среди причин, по которым нарушилась экономическая активность, называют также введение жестких локдаунов, подорвавших производство в Китае.
Ранее, в середине октября, в некоторых китайских городах ввели новые локдауны и ограничительные меры в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусом COVID-19 после празднования Дня образования КНР 1 октября. Китай придерживается политики «нулевой терпимости» к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами. При этом заводам в пострадавших районах часто разрешается оставаться открытыми при условии, что они работают по системе «замкнутого цикла», когда персонал живет и работает на месте.
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