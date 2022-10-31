Reuters узнал о возможном сокращении выпуска iPhone в Китае на 30%

Ранее, в середине октября, в некоторых китайских городах ввели новые локдауны и ограничительные меры в связи со вспышкой заболеваемости коронавирусом COVID-19 после празднования Дня образования КНР 1 октября. Китай придерживается политики «нулевой терпимости» к COVID-19. Это означает ограничение распространения вируса через локдауны и обязательный карантин для тех, кто вступал в контакт с инфицированными гражданами. При этом заводам в пострадавших районах часто разрешается оставаться открытыми при условии, что они работают по системе «замкнутого цикла», когда персонал живет и работает на месте.