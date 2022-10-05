Nikkei: Apple попросила поставщиков перенести производство наушников в Индию
Американская корпорация Apple попросила поставщиков перенести в Индию часть операций по производству наушников AirPods и Beats, об этом сообщила газета Nikkei.
«Apple ведет переговоры с рядом своих поставщиков об увеличении производства в Индии, в том числе ключевых акустических устройств, уже в следующем году», – сказано в сообщении.
В конце сентября стало известно, что Apple перенесла производство последней модели iPhone в Индию. По информации Bloomberg, этот шаг позволит сократить срок производства новых смартфонов с 9 до 6 месяцев. Помимо этого Apple сейчас вынуждена искать альтернативу Китаю из-за снизившейся экономической активности на фоне обострившихся отношений между правительствами США и КНР после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Среди причин, по которым нарушилась экономическая активность, называют также введение жестких локдаунов, подорвавших производство в Китае.
По этой же причине производство из Китая начала переносить и другая крупная компания – Google, об этом сообщила газета The New York Times. По информации издания, Google планирует перенести производство смартфонов Pixel во Вьетнам. Уточняется, что компании опасаются: зависимость Google и Apple от Китая приведет к тому, что они окажутся в самом центре обостряющегося конфликта между США и Китаем.
Apple 7 сентября провела презентацию новых продуктов, в том числе и смартфона iPhone 14. В конце сентября Bloomberg сообщил, что компания отказалась от планов наращивать объемы производства последней модели телефонов из-за низкого спроса.
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