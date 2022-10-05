Газета
Технологии

Nikkei: Apple попросила поставщиков перенести производство наушников в Индию

Ведомости

Американская корпорация Apple попросила поставщиков перенести в Индию часть операций по производству наушников AirPods и Beats, об этом сообщила газета Nikkei. 

«Apple ведет переговоры с рядом своих поставщиков об увеличении производства в Индии, в том числе ключевых акустических устройств, уже в следующем году», – сказано в сообщении. 

В конце сентября стало известно, что Apple перенесла производство последней модели iPhone в Индию. По информации Bloomberg, этот шаг позволит сократить срок производства новых смартфонов с 9 до 6 месяцев. Помимо этого Apple сейчас вынуждена искать альтернативу Китаю из-за снизившейся экономической активности на фоне обострившихся отношений между правительствами США и КНР после визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. Среди причин, по которым нарушилась экономическая активность, называют также введение жестких локдаунов, подорвавших производство в Китае.

Ранее по теме: Индия намерена вложить в инфраструктуру для иностранных инвесторов $1,2 трлн

По этой же причине производство из Китая начала переносить и другая крупная компания – Google, об этом сообщила газета The New York Times. По информации издания, Google планирует перенести производство смартфонов Pixel во Вьетнам. Уточняется, что компании опасаются: зависимость Google и Apple от Китая приведет к тому, что они окажутся в самом центре обостряющегося конфликта между США и Китаем.

Apple 7 сентября провела презентацию новых продуктов, в том числе и смартфона iPhone 14. В конце сентября Bloomberg сообщил, что компания отказалась от планов наращивать объемы производства последней модели телефонов из-за низкого спроса. 

Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных