Nikkei: Apple попросила поставщиков перенести производство наушников в Индию

По этой же причине производство из Китая начала переносить и другая крупная компания – Google, об этом сообщила газета The New York Times. По информации издания, Google планирует перенести производство смартфонов Pixel во Вьетнам. Уточняется, что компании опасаются: зависимость Google и Apple от Китая приведет к тому, что они окажутся в самом центре обостряющегося конфликта между США и Китаем.