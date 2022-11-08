Альфа-банк опроверг информацию о сбое в работе мобильного приложения
Общего сбоя в работе мобильного приложения и веб-версии сайта Альфа-банка нет, пояснили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.
«Сбоя нет. Из-за технических работ у единичных клиентов временно не получается войти в приложение, если они за границей. Мы рекомендуем зайти позже еще раз либо зайти через VPN, подключив российский IP-адрес», — отметили в пресс-службе.
Клиенты банка из разных российских регионов, а также из ближнего зарубежья ранее жаловались на перебои в работе приложений Альфа-банка и веб-версии сайта банка.
В конце октября в мобильном приложении Райффайзенбанка произошел сбой, позже сбои были устранены и сервисы возобновили работу.
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