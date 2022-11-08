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Альфа-банк опроверг информацию о сбое в работе мобильного приложения

Ведомости

Общего сбоя в работе мобильного приложения и веб-версии сайта Альфа-банка нет, пояснили ТАСС в пресс-службе кредитной организации.

«Сбоя нет. Из-за технических работ у единичных клиентов временно не получается войти в приложение, если они за границей. Мы рекомендуем зайти позже еще раз либо зайти через VPN, подключив российский IP-адрес», — отметили в пресс-службе.

Клиенты банка из разных российских регионов, а также из ближнего зарубежья ранее жаловались на перебои в работе приложений Альфа-банка и веб-версии сайта банка.

В конце октября в мобильном приложении Райффайзенбанка произошел сбой, позже сбои были устранены и сервисы возобновили работу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных