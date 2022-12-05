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«Ростелеком» опроверг информацию об утечке данных пользователей «Госуслуг»

Ведомости

Информация об утечке базы данных пользователей портала «Госуслуги» является фейком, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании-администратора портала «Ростелеком».

«В некоторых Telegram-каналах распространяются скриншоты якобы утекшей базы данных пользователей портала "Госуслуги". Сообщаем, что эти публикации — очередной фейк», — говорится в сообщении.

В Telegram-каналах ранее появилась информация о том, что хакеры выложили в открытый доступ данные из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) «Госуслуг».

В начале октября «Ведомости» писали, что Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных. Согласно документу, предлагается ввести штраф от 200 000 до 400 000 руб. для руководителей компании, допустившей утечку данных от 10 000 до 100 000 субъектов. Для ИП и юрлиц штраф за аналогичное происшествие составит 0,02% от оборота, но не менее 1 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных