«Ростелеком» опроверг информацию об утечке данных пользователей «Госуслуг»

В начале октября «Ведомости» писали, что Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных. Согласно документу, предлагается ввести штраф от 200 000 до 400 000 руб. для руководителей компании, допустившей утечку данных от 10 000 до 100 000 субъектов. Для ИП и юрлиц штраф за аналогичное происшествие составит 0,02% от оборота, но не менее 1 млн руб.