«Ростелеком» опроверг информацию об утечке данных пользователей «Госуслуг»
Информация об утечке базы данных пользователей портала «Госуслуги» является фейком, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании-администратора портала «Ростелеком».
«В некоторых Telegram-каналах распространяются скриншоты якобы утекшей базы данных пользователей портала "Госуслуги". Сообщаем, что эти публикации — очередной фейк», — говорится в сообщении.
В Telegram-каналах ранее появилась информация о том, что хакеры выложили в открытый доступ данные из единой системы идентификации и аутентификации (ЕСИА) «Госуслуг».
В начале октября «Ведомости» писали, что Минцифры доработало законопроект об оборотных штрафах за утечки персональных данных. Согласно документу, предлагается ввести штраф от 200 000 до 400 000 руб. для руководителей компании, допустившей утечку данных от 10 000 до 100 000 субъектов. Для ИП и юрлиц штраф за аналогичное происшествие составит 0,02% от оборота, но не менее 1 млн руб.
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