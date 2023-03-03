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Минпромторг разработал систему, по которой телеком оборудование будет признаваться российским

Ведомости

Минпромторг разработал балльную систему для получения телекоммуникационным оборудованием статуса отечественного, поправки планируется внести в постановление правительства №719. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке. 

Отмечается, что уведомление о разработке документа опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов. Из данных портала следует, что нормы вступят в силу в сентябре 2023 г. Сам проект постановления пока не опубликован. В Минпромторге сообщили газете, что документ представят «после консультаций с отраслью». 

В последней версии проекта говорится, что для включения оборудования в реестр у производителя должны быть права на конструкторскую документацию изделий и исходный код системного софта, пишет «Коммерсантъ». Также компания должна располагать сервисными центрами для обслуживания, собственным производством и др.

Баллы «отечественности» планируют начислять за каждую производственную операцию (сборку, использования российских компонентов и др.). В случае набора определенного количества баллов (конкретная цифра не уточняется) оборудование получит статус российского. В частности, механизм затронет коммутаторы, маршрутизаторы, радиолокационное оборудование, телеприставки и др.

Сейчас вопросом отнесения техники к отечественной занимается экспертный совет при Минпромторге. Источник на рынке электроники отмечает, что «из-за непрозрачности оценки» в реестр могли включить зарубежное оборудование «с перекленными шильдиками». Решить проблему с отнесением телеком-оборудования к российскому Минпромторг хочет еще с 2021 г., добавил собеседник. 

В министерстве выразили надежду, что новая система с баллами станет для производителей стимулом «увеличивать уровень локализации производства» в России.

В сентябре 2022 г. аналогичную балльную систему правительство ввело для вычислительной техники. Производители, чье оборудование признано отечественным. могут получить государственную поддержку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных