Минпромторг разработал систему, по которой телеком оборудование будет признаваться российским

Отмечается, что уведомление о разработке документа опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов. Из данных портала следует, что нормы вступят в силу в сентябре 2023 г. Сам проект постановления пока не опубликован. В Минпромторге сообщили газете, что документ представят «после консультаций с отраслью».