Минпромторг разработал систему, по которой телеком оборудование будет признаваться российским
Минпромторг разработал балльную систему для получения телекоммуникационным оборудованием статуса отечественного, поправки планируется внести в постановление правительства №719. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.
Отмечается, что уведомление о разработке документа опубликовано на портале проектов нормативных правовых актов. Из данных портала следует, что нормы вступят в силу в сентябре 2023 г. Сам проект постановления пока не опубликован. В Минпромторге сообщили газете, что документ представят «после консультаций с отраслью».
В последней версии проекта говорится, что для включения оборудования в реестр у производителя должны быть права на конструкторскую документацию изделий и исходный код системного софта, пишет «Коммерсантъ». Также компания должна располагать сервисными центрами для обслуживания, собственным производством и др.
Баллы «отечественности» планируют начислять за каждую производственную операцию (сборку, использования российских компонентов и др.). В случае набора определенного количества баллов (конкретная цифра не уточняется) оборудование получит статус российского. В частности, механизм затронет коммутаторы, маршрутизаторы, радиолокационное оборудование, телеприставки и др.
Сейчас вопросом отнесения техники к отечественной занимается экспертный совет при Минпромторге. Источник на рынке электроники отмечает, что «из-за непрозрачности оценки» в реестр могли включить зарубежное оборудование «с перекленными шильдиками». Решить проблему с отнесением телеком-оборудования к российскому Минпромторг хочет еще с 2021 г., добавил собеседник.
В министерстве выразили надежду, что новая система с баллами станет для производителей стимулом «увеличивать уровень локализации производства» в России.
В сентябре 2022 г. аналогичную балльную систему правительство ввело для вычислительной техники. Производители, чье оборудование признано отечественным. могут получить государственную поддержку.