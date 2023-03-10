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«Роскосмос» продолжит работы по разработке многоразовой метановой ракеты «Амур-СПГ»

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«Роскосмос» продолжит разработку перспективной многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ», передает пресс-служба госкорпорации в Telegram-канале.

«Разработка комплекса «Амур-СПГ» с многоразовой ракетой среднего класса «Амур» будет продолжена! 9 марта 2023 г. подписан государственный контракт на технический проект. Головной исполнитель — РКЦ «Прогресс», – говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что на этапе технического проекта должны быть рассмотрены вопросы использования комплекса для полета космонавтов. Завершение технического проектирования планируется на конец 2024 г.

22 мая 2021 г. исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что стоимость пуска многоразовой метановой ракеты «Амур-СПГ» предварительно составит $22 млн.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных