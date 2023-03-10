«Роскосмос» продолжит работы по разработке многоразовой метановой ракеты «Амур-СПГ»
«Роскосмос» продолжит разработку перспективной многоразовой ракеты-носителя «Амур-СПГ», передает пресс-служба госкорпорации в Telegram-канале.
«Разработка комплекса «Амур-СПГ» с многоразовой ракетой среднего класса «Амур» будет продолжена! 9 марта 2023 г. подписан государственный контракт на технический проект. Головной исполнитель — РКЦ «Прогресс», – говорится в сообщении.
В пресс-службе также отметили, что на этапе технического проекта должны быть рассмотрены вопросы использования комплекса для полета космонавтов. Завершение технического проектирования планируется на конец 2024 г.
22 мая 2021 г. исполнительный директор «Роскосмоса» по перспективным программам и науке Александр Блошенко сообщил, что стоимость пуска многоразовой метановой ракеты «Амур-СПГ» предварительно составит $22 млн.