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Технологии

Intel остался самым дорогим брендом на рынке чипов в мире

Ведомости

Американский производитель Intel в 2022 г. сохранил титул самого дорого в мире бренда в сфере полупроводников, незначительно опередив тайваньскую TSMC. Это следует из отчета, опубликованного на сайте британской консалтинговой компании Brand Finance.

В частности, стоимость бренда Intel в прошлом году снизилась на 10%, до $22,9 млрд. Напротив, бренд TSMC за 2022 г. подорожал на 5%, и сейчас его стоимость оценивается в $21,6 млрд, подсчитали аналитики. Также в первую тройку вошла американская Nvidia, стоимость бренда которой по итогам прошлого года составила $16,9 млрд. В топ-10 брендов по стоимости также попали SK Hynix, Qualcomm, Broadcom, AMD, ASML, Micron и Texas Instruments.

Intel создала бренд, ориентированный на потребительский рынок, поставляя комплектующие для ноутбуков и настольных компьютеров (в дополнение к серверным и промышленным рынкам), в то время как TSMC преимущественно является b2b-брендом, который производит комплектующие для Apple и других компаний-производителей мобильных устройств, говорится в отчете.

«Чтобы сохранить силу и ценность своего бренда, производители чипов должны поддерживать свое технологическое превосходство и сохранять эффективность производства, а также развивать отношения с правительствами, заинтересованными в помощи определенным брендам», — прокомментировал результаты исследования директор по оценке Brand Finance Алекс Хей.

Самым быстрорастущим брендом на рынке производителей полупроводников в 2022 г. стала американская Broadcom. Стоимость бренда выросла на 29% за год, до $8,2 млрд. В основном это связано с растущим спросом на сетевые устройства и устройства передачи данных компании, объяснили аналитики. На втором месте по этому показателю оказалась американская компания Analog Devices, которая впервые вошла в этот рейтинг. Стоимость ее бренда выросла на 21%, до $1,9 млрд, следует из отчета.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных