Intel остался самым дорогим брендом на рынке чипов в мире

Самым быстрорастущим брендом на рынке производителей полупроводников в 2022 г. стала американская Broadcom. Стоимость бренда выросла на 29% за год, до $8,2 млрд. В основном это связано с растущим спросом на сетевые устройства и устройства передачи данных компании, объяснили аналитики. На втором месте по этому показателю оказалась американская компания Analog Devices, которая впервые вошла в этот рейтинг. Стоимость ее бренда выросла на 21%, до $1,9 млрд, следует из отчета.