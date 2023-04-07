ОДК сообщила о начале серийного производства двигателей ПД-14 для самолетов МС-21
В Перми начали серийное производство двигателей ПД-14 для лайнеров МС-21, сообщила Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех»).
«Это самая совершенная и высокотехнологичная разработка в области машиностроения в России на сегодняшний день. ПД-14 в составе самолета МС-21-310 станет основным для гражданской авиации на несколько десятилетий», – рассказали там.
По планам ОДК будет выпускать по 160 двигателей ПД-14 в год к 2030 г.
В конце декабря 2022 г. Росавиация одобрила установку корпорацией «Иркут» (входит в ОАК «Ростеха») на МС-21 отечественного двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства. В ведомстве подчеркнули, что в 2022 г. было проведено более 160 успешных летных испытаний МС-21 с силовой установкой ПД-14, двигатель показал результаты, не уступающие иностранным аналогам.
Тогда же глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что поставка первых шести серийных российских самолетов МС-21 запланирована на конец 2024 г. Их получит авиакомпания «Россия». 30 декабря вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что серийное производство МС-21 с российскими двигателями начнется в 2025 г.
17 октября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит 15 млрд руб. на оборудование для авиазаводов, в том числе выпускающих отечественный пассажирский самолет МС-21. Тогда Мишустин отметил, что второй опытный образец самолета МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил длительный перелет – более пяти часов.
В сентябре 2022 г. на проект самолета МС-21 выделили дополнительные 15 млрд руб. До этого, в январе 2019 г., правительство направило 10,5 млрд руб. на создание, производство и обслуживание этих самолетов.