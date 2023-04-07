ОДК сообщила о начале серийного производства двигателей ПД-14 для самолетов МС-21

В конце декабря 2022 г. Росавиация одобрила установку корпорацией «Иркут» (входит в ОАК «Ростеха») на МС-21 отечественного двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства. В ведомстве подчеркнули, что в 2022 г. было проведено более 160 успешных летных испытаний МС-21 с силовой установкой ПД-14, двигатель показал результаты, не уступающие иностранным аналогам.