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ОДК сообщила о начале серийного производства двигателей ПД-14 для самолетов МС-21

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В Перми начали серийное производство двигателей ПД-14 для лайнеров МС-21, сообщила Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в «Ростех»).

«Это самая совершенная и высокотехнологичная разработка в области машиностроения в России на сегодняшний день. ПД-14 в составе самолета МС-21-310 станет основным для гражданской авиации на несколько десятилетий», – рассказали там.

По планам ОДК будет выпускать по 160 двигателей ПД-14 в год к 2030 г.

В конце декабря 2022 г. Росавиация одобрила установку корпорацией «Иркут» (входит в ОАК «Ростеха») на МС-21 отечественного двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства. В ведомстве подчеркнули, что в 2022 г. было проведено более 160 успешных летных испытаний МС-21 с силовой установкой ПД-14, двигатель показал результаты, не уступающие иностранным аналогам.

Тогда же глава ОАК Юрий Слюсарь сообщил, что поставка первых шести серийных российских самолетов МС-21 запланирована на конец 2024 г. Их получит авиакомпания «Россия». 30 декабря вице-премьер — глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что серийное производство МС-21 с российскими двигателями начнется в 2025 г.

17 октября премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделит 15 млрд руб. на оборудование для авиазаводов, в том числе выпускающих отечественный пассажирский самолет МС-21. Тогда Мишустин отметил, что второй опытный образец самолета МС-21 с российскими двигателями ПД-14 совершил длительный перелет – более пяти часов.

В сентябре 2022 г. на проект самолета МС-21 выделили дополнительные 15 млрд руб. До этого, в январе 2019 г., правительство направило 10,5 млрд руб. на создание, производство и обслуживание этих самолетов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных