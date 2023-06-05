Apple представила новые Mac и гарнитуру дополненной реальности Vision Pro

Также компания представила гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro стоимостью от $3499. Они будут доступны в США со следующего года. Как уточнили в пресс-службе Apple, гарнитура сочетает функции дополненной и виртуальной реальности, с ее помощью можно просматривать фото и видео, созваниваться по FaceTime, играть в игры, работать с контентом и др. Vision Pro будет оснащена двумя дисплеями micro-OLED с заявленным разрешением 4К. По заверениям Apple, с «первой в мире пространственной операционной системой VisionOS» пользователи смогут «взаимодействовать с цифровым контентом так, как будто он физически присутствует в их пространстве», за счет формирования трехмерного интерфейса.