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Apple представила новые Mac и гарнитуру дополненной реальности Vision Pro

Ведомости

5 июня Apple представила новые компьютеры Mac Studio и Mac Pro, сообщается на сайте американской корпорации. В сообщении указано, что эта продукция уже доступна для заказа, с 13 июня они начнут поступать к покупателям и будут доступны в магазинах Apple Store и у официальных реселлеров Apple.

Цена Mac Studio стартует от $1999, Mac Pro – от $6999. «Сегодня компания Apple представила новые Mac Studio и Mac Pro – два самых мощных компьютера Mac из когда-либо созданных», – говорится в пресс-релизе компании. Mac Studio оснащен чипами M2 Max или M2 Ultra – в первом случае Apple обещает рост производительности в 1,5 раза, во втором – втрое.

Также компания представила гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro стоимостью от $3499. Они будут доступны в США со следующего года. Как уточнили в пресс-службе Apple, гарнитура сочетает функции дополненной и виртуальной реальности, с ее помощью можно просматривать фото и видео, созваниваться по FaceTime, играть в игры, работать с контентом и др. Vision Pro будет оснащена двумя дисплеями micro-OLED с заявленным разрешением 4К. По заверениям Apple, с «первой в мире пространственной операционной системой VisionOS» пользователи смогут «взаимодействовать с цифровым контентом так, как будто он физически присутствует в их пространстве», за счет формирования трехмерного интерфейса.

Apple презентовала новый 15-дюймовый MacBook Air с процессором М2. В пресс-релизе компании говорится, что этот ноутбук в 12 раз быстрее MacBook Air на базе процессоров Intel. Производитель обещает автономную работу до 18 часов. Максимальная стоимость ноутбука составит $1299, как и новые компьютеры Mac, он уже доступен для заказа.

На конференции WWDC 2023 компания также представила обновления watchOS 10, iOS 17 для iPhone, iPadOS 17, tvOS 17, macOS и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных