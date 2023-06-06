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SEC подала в суд на Coinbase из-за нарушения закона о ценных бумагах

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Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск к криптобирже Coinbase. Это следует из пресс-релиза комиссии.

SEC утверждает, что с 2019 г. Coinbase «заработала миллиарды долларов, незаконно содействовала в покупке и продаже криптоактивов», но не регистрировалась как биржа, брокер или клиринговое агентство и тем самым уклонялась от раскрытия информации. Глава SEC Гэри Генслер заявил, таким образом биржа лишила инвесторов средств защиты, которые предотвращают мошенничество и манипуляции.

Иск подан в Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка. В качестве ответчиков выступают Coinbase, Inc. и холдинговая компания Coinbase Global, Inc. В заявлении комиссия указывает, что Coinbase нарушила закон о ценных бумагах и биржах. В иске идет речь о возмещении доходов, полученных нелегальным путем, судебном запрете и других средствах правовой защиты. В SEC заявили, что биржа не может игнорировать правила и закон, потому что они ей не нравятся.

Ранее по теме: SEC обвинила Binance в нарушении закона о ценных бумагах

23 марта SEC уведомила Coinbase о расследовании процедуры листинга на платформе. 

5 июня SEC обвинила криптобиржу Binance Holdings Ltd. и ее основателя Чжао Чанпэна в нарушении закона о ценных бумагах. В сообщении комиссии также утверждалось, что Binance, не регистрируясь как биржа или брокер, создала чрезмерные риски для инвесторов, а Чанпэн несет ответственность как контролирующее лицо.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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