SEC подала в суд на Coinbase из-за нарушения закона о ценных бумагах
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала иск к криптобирже Coinbase. Это следует из пресс-релиза комиссии.
SEC утверждает, что с 2019 г. Coinbase «заработала миллиарды долларов, незаконно содействовала в покупке и продаже криптоактивов», но не регистрировалась как биржа, брокер или клиринговое агентство и тем самым уклонялась от раскрытия информации. Глава SEC Гэри Генслер заявил, таким образом биржа лишила инвесторов средств защиты, которые предотвращают мошенничество и манипуляции.
Иск подан в Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка. В качестве ответчиков выступают Coinbase, Inc. и холдинговая компания Coinbase Global, Inc. В заявлении комиссия указывает, что Coinbase нарушила закон о ценных бумагах и биржах. В иске идет речь о возмещении доходов, полученных нелегальным путем, судебном запрете и других средствах правовой защиты. В SEC заявили, что биржа не может игнорировать правила и закон, потому что они ей не нравятся.
23 марта SEC уведомила Coinbase о расследовании процедуры листинга на платформе.
5 июня SEC обвинила криптобиржу Binance Holdings Ltd. и ее основателя Чжао Чанпэна в нарушении закона о ценных бумагах. В сообщении комиссии также утверждалось, что Binance, не регистрируясь как биржа или брокер, создала чрезмерные риски для инвесторов, а Чанпэн несет ответственность как контролирующее лицо.