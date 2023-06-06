SEC подала в суд на Coinbase из-за нарушения закона о ценных бумагах

Иск подан в Федеральный окружной суд Южного округа Нью-Йорка. В качестве ответчиков выступают Coinbase, Inc. и холдинговая компания Coinbase Global, Inc. В заявлении комиссия указывает, что Coinbase нарушила закон о ценных бумагах и биржах. В иске идет речь о возмещении доходов, полученных нелегальным путем, судебном запрете и других средствах правовой защиты. В SEC заявили, что биржа не может игнорировать правила и закон, потому что они ей не нравятся.