Toyota планирует продать 100 000 водородных компонентов к 2030 году
«Мы продвигаем внешние продажи топливных элементов с использованием водородных установок Mirai и получили предложения о внешних продажах 100 000 единиц к 2030 г., – сказал он на презентации технологий компании, его слова приводит пресс-служба.
Кроме этого он заявил, что рынки Европы, Китая и Северной Америки станут крупнейшими к 2030 г. по производству и продаже водорода. «Ожидается, что к этому моменту рынок топливных элементов будет быстро расширяться, достигнув уровня 5 трлн иен [$35 млрд] в год», – отметил Ямагата.
О российском рынке водорода ранее писали «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра энергетических систем будущего «Энерджинет». По оценкам аналитиков, вместо производства и экспорта водорода Россия должна сосредоточиться на поставках в дружественные страны технологий и оборудования для его производства.
В центре отметили, что выход российских проектов на глобальный рынок водорода был усложнен «резким изменением геополитического ландшафта» в 2022 г. Россия сейчас практически отрезана от большинства наиболее перспективных рынков водорода (США, ЕС, Япония, Южная Корея) и может экспортировать его только в Китай, говорится в обзоре. Сейчас Россия практически не поставляет водород на экспорт, а внутренний рынок составляет менее $1 млрд в год, причем это почти полностью кэптивный водород, то есть поставляемый внутри производственных цепочек.
По прогнозам «Энерджинета», международный рынок водорода к 2050 г. может достигать $200-225 млрд в год, – для сравнения, сейчас он составляет лишь $5-7 млрд в год. Подавляющую часть рынка будут занимать электролизеры воды и связанное оборудование – $50-60 млрд в год, оборудование для производства аммиака – $21-25 млрд, топливные элементы – $21-25 млрд и др.