Toyota планирует продать 100 000 водородных компонентов к 2030 году

В центре отметили, что выход российских проектов на глобальный рынок водорода был усложнен «резким изменением геополитического ландшафта» в 2022 г. Россия сейчас практически отрезана от большинства наиболее перспективных рынков водорода (США, ЕС, Япония, Южная Корея) и может экспортировать его только в Китай, говорится в обзоре. Сейчас Россия практически не поставляет водород на экспорт, а внутренний рынок составляет менее $1 млрд в год, причем это почти полностью кэптивный водород, то есть поставляемый внутри производственных цепочек.