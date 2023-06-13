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Toyota планирует продать 100 000 водородных компонентов к 2030 году

Ведомости

Автомобильная компания Toyota планирует продать порядка 100 000 топливных элементов с использованием водородных установок Mirai к 2030 г. Об этом заявил президент водородной фабрики Toyota Мицумаса Ямагата.

«Мы продвигаем внешние продажи топливных элементов с использованием водородных установок Mirai и получили предложения о внешних продажах 100 000 единиц к 2030 г., – сказал он на презентации технологий компании, его слова приводит пресс-служба.

Кроме этого он заявил, что рынки Европы, Китая и Северной Америки станут крупнейшими к 2030 г. по производству и продаже водорода. «Ожидается, что к этому моменту рынок топливных элементов будет быстро расширяться, достигнув уровня 5 трлн иен [$35 млрд] в год», – отметил Ямагата.

Автомобили на водороде пока приносят убытки владельцам

К 2030 году ситуация может измениться, но не в России, считают эксперты

О российском рынке водорода ранее писали «Ведомости» со ссылкой на исследование Центра энергетических систем будущего «Энерджинет». По оценкам аналитиков, вместо производства и экспорта водорода Россия должна сосредоточиться на поставках в дружественные страны технологий и оборудования для его производства.

В центре отметили, что выход российских проектов на глобальный рынок водорода был усложнен «резким изменением геополитического ландшафта» в 2022 г. Россия сейчас практически отрезана от большинства наиболее перспективных рынков водорода (США, ЕС, Япония, Южная Корея) и может экспортировать его только в Китай, говорится в обзоре. Сейчас Россия практически не поставляет водород на экспорт, а внутренний рынок составляет менее $1 млрд в год, причем это почти полностью кэптивный водород, то есть поставляемый внутри производственных цепочек.

По прогнозам «Энерджинета», международный рынок водорода к 2050 г. может достигать $200-225 млрд в год, – для сравнения, сейчас он составляет лишь $5-7 млрд в год. Подавляющую часть рынка будут занимать электролизеры воды и связанное оборудование – $50-60 млрд в год, оборудование для производства аммиака – $21-25 млрд, топливные элементы – $21-25 млрд и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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