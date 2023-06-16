Mercedes-Benz начал тестирование ChatGPT для ответов на вопросы во время движения
Mercedes-Benz начал тестирование ChatGPT в автомобилях, чтобы отвечать на вопросы во время движения. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Генеративная языковая модель интегрирована в голосового помощника MBUX. Технология реализована через службу Azure от Microsoft.
Голосовой помощник с применением ChatGPT сможет рассказать водителю о погоде и спорте, а также ответить на разные вопросы и управлять функциями автомобиля. Активировать MBUX можно фразой «Hey, Mercedes» («Привет, Мерседес». – «Ведомости»).
Бренд заявляет о полной конфиденциальности диалогов с голосовым ассистентом. Перед отправкой на серверы Mercedes-Benz данные клиентов анонимизируются.
Тестирование началось 16 июня 2023 г. для 900 000 автомобилей в США.