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Технологии

Mercedes-Benz начал тестирование ChatGPT для ответов на вопросы во время движения

Ведомости

Mercedes-Benz начал тестирование ChatGPT в автомобилях, чтобы отвечать на вопросы во время движения. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Генеративная языковая модель интегрирована в голосового помощника MBUX. Технология реализована через службу Azure от Microsoft.

Голосовой помощник с применением ChatGPT сможет рассказать водителю о погоде и спорте, а также ответить на разные вопросы и управлять функциями автомобиля. Активировать MBUX можно фразой «Hey, Mercedes» («Привет, Мерседес». – «Ведомости»).

Бренд заявляет о полной конфиденциальности диалогов с голосовым ассистентом. Перед отправкой на серверы Mercedes-Benz данные клиентов анонимизируются.

Тестирование началось 16 июня 2023 г. для 900 000 автомобилей в США.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных