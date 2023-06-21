«Билайн» подтвердил сбой в работе мобильного интернета
Оператор «Билайн» подтвердил сбой в работе мобильного интернета, сообщили в пресс-службе компании «Ведомостям».
«Подтверждаем проблемы с работой мобильного интернета в некоторых регионах РФ. Причины сбоя локализованы. В настоящее время в большинстве регионов доступ восстановлен», – рассказали в компании.
Ранее о проблемах работы мобильного интернета сообщили абоненты оператора в Москве. У пользователей, в частности, не загружались интернет-страницы, а также отсутствовала возможность пополнения баланса.
Нестабильную работу некоторых сервисов подтверждали и в службе поддержки. Компания рассчитывала на восстановление работы к 19:00 мск 21 июня.