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«Билайн» подтвердил сбой в работе мобильного интернета

Ведомости

Оператор «Билайн» подтвердил сбой в работе мобильного интернета, сообщили в пресс-службе компании «Ведомостям».

«Подтверждаем проблемы с работой мобильного интернета в некоторых регионах РФ. Причины сбоя локализованы. В настоящее время в большинстве регионов доступ восстановлен», – рассказали в компании.

Ранее о проблемах работы мобильного интернета сообщили абоненты оператора в Москве. У пользователей, в частности, не загружались интернет-страницы, а также отсутствовала возможность пополнения баланса. 

Нестабильную работу некоторых сервисов подтверждали и в службе поддержки. Компания рассчитывала на восстановление работы к 19:00 мск 21 июня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных