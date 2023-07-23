В «Википедии» произошел сбой
Пользователи Wikipedia пожаловались на сбои в работе сайта. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Большинство сообщений о сбоях зафиксировано от пользователей из Великобритании, Германии, США, Финляндии, Швеции, Польши и Франции. По данным Downdetector, большинство пользователей жалуются на работу веб-сайта (96%), приложения (3%), на сложность со входом (1%).
С проблемами работы Wikipedia столкнулись и пользователи из России. Сервис фиксировал жалобы, большинство из них поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Краснодара. У пользователей не загружался сайт. По данным корреспондента «Ведомостей» на 7.30 мск, сайт энциклопедии работает.