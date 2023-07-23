В «Википедии» произошел сбой

С проблемами работы Wikipedia столкнулись и пользователи из России. Сервис фиксировал жалобы, большинство из них поступало из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска и Краснодара. У пользователей не загружался сайт. По данным корреспондента «Ведомостей» на 7.30 мск, сайт энциклопедии работает.