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В России начались продажи Mac Studio M2 Max и M2 Ultra от Apple

Ведомости

Компактные компьютеры Mac Studio M2 Max и M2 Ultra от Apple начали продавать в России. Модели доступны в магазинах Re:Store и на маркетплейсе Ozon, обратил внимание ТАСС.

Старт продаж подтвердили в пресс-службе МТС. Стоимость Mac Studio M2 Max в России составляет от 250 000 руб., M2 Ultra – от 470 000 руб.

Apple представила новые компьютеры Mac 5 июня, официальная продажа началась с 13 июня. Mac Studio оснащен чипами M2 Max или M2 Ultra – в первом случае Apple обещает рост производительности в 1,5 раза, во втором – втрое.

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Сообщалось, что цена Mac Studio стартует от $1999, Mac Pro – от $6999. Тогда же компания представила гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro стоимостью от $3499. Кроме того, корпорация презентовала 15-дюймовый MacBook Air с процессором М2. В пресс-релизе компании говорится, что этот ноутбук в 12 раз быстрее MacBook Air на базе процессоров Intel. Максимальная стоимость ноутбука составит $1299.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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