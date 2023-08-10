В России начались продажи Mac Studio M2 Max и M2 Ultra от Apple
Компактные компьютеры Mac Studio M2 Max и M2 Ultra от Apple начали продавать в России. Модели доступны в магазинах Re:Store и на маркетплейсе Ozon, обратил внимание ТАСС.
Старт продаж подтвердили в пресс-службе МТС. Стоимость Mac Studio M2 Max в России составляет от 250 000 руб., M2 Ultra – от 470 000 руб.
Apple представила новые компьютеры Mac 5 июня, официальная продажа началась с 13 июня. Mac Studio оснащен чипами M2 Max или M2 Ultra – в первом случае Apple обещает рост производительности в 1,5 раза, во втором – втрое.
Сообщалось, что цена Mac Studio стартует от $1999, Mac Pro – от $6999. Тогда же компания представила гарнитуру смешанной реальности Apple Vision Pro стоимостью от $3499. Кроме того, корпорация презентовала 15-дюймовый MacBook Air с процессором М2. В пресс-релизе компании говорится, что этот ноутбук в 12 раз быстрее MacBook Air на базе процессоров Intel. Максимальная стоимость ноутбука составит $1299.