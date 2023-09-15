TikTok оштрафовали на 345 млн евро за сбор данных детей в ЕС

В представительстве соцсети не согласились с решением DPC, поскольку TikTok начала регулировать данные об аккаунтах детей еще до начала расследования комиссии осенью 2021 г., писало агентство Reuters. Отмечается, что это первый случай, когда TikTok получил выговор от DPC.