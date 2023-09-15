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TikTok оштрафовали на 345 млн евро за сбор данных детей в ЕС

Ведомости

Китайскую социальную сеть TikTok оштрафовали на 345 млн евро за обработку персональных данных детей в Евросоюзе. Об этом сообщили в комиссии по защите данных Ирландии (DPC).

Платформа, по данным комиссии, нарушила законы о конфиденциальности в 2020 г. Аккаунты несовершеннолетних не проходили проверку на возраст перед регистрацией. Кроме того, было отмечено нарушение в работе функции родительского контроля.

В представительстве соцсети не согласились с решением DPC, поскольку TikTok начала регулировать данные об аккаунтах детей еще до начала расследования комиссии осенью 2021 г., писало агентство Reuters. Отмечается, что это первый случай, когда TikTok получил выговор от DPC.

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4 апреля Управление британского комиссара по информации (ICO) оштрафовало TikTok на 12,7 млн фунтов стерлингов ($15,8 млн) за нарушения при сборе персональных данных пользователей младше 13 лет.

В конце 2022 г. в парламент США внесли законопроект о запрете TikTok. Позже комитет палаты представителей по иностранным делам конгресса США одобрил проект, который дает право президенту страны ввести запрет на работу в стране китайской соцсети.

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Законодатели объясняли это якобы использованием Коммунистической партией Китая (КПК) данных американских пользователей. Ввести запрет предлагается, в частности, в отношении китайской компании ByteDance, которой и принадлежит соцсеть. При этом полноценный запрет на работу приложения в США так и не ввели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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