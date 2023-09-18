ЦИК планирует отказаться от рабочей техники Apple

Для корпоративных заказчиков и государственных структур доступна техника отечественных брендов F+, Qtech, Aquarius и Ayya. На розничном рынке российские смартфоны представлены брендами Inoi, Ayya, BQ, Digma, F+, Highscreen, Irbis, Nobby, teXet, Vertex и Yota. С начала года в рознице было продано около 33 500 отечественных смартфонов, что составляет менее 1% от данного рынка, сообщил «Ведомостям» представитель ИТ-холдинга F+ tech-Марвел.