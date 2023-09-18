ЦИК планирует отказаться от рабочей техники Apple
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России планирует рекомендовать своим сотрудникам отказаться от использования устройств Apple в рабочих целях. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель пресс-службы ЦИК.
«Готовятся рекомендации председателя ЦИК России Эллы Памфиловой о прекращении использования членами Центризбиркома и сотрудниками аппарата комиссии техники Apple в служебных целях», – сказал он.
ЦИК также ведет переговоры с отечественными разработчиками мобильных устройств о возможном применении их техники, добавил представитель пресс-службы Центризбиркома. С какими именно компаниями ведется диалог, он не уточнил.
Для корпоративных заказчиков и государственных структур доступна техника отечественных брендов F+, Qtech, Aquarius и Ayya. На розничном рынке российские смартфоны представлены брендами Inoi, Ayya, BQ, Digma, F+, Highscreen, Irbis, Nobby, teXet, Vertex и Yota. С начала года в рознице было продано около 33 500 отечественных смартфонов, что составляет менее 1% от данного рынка, сообщил «Ведомостям» представитель ИТ-холдинга F+ tech-Марвел.
Запреты на использование продукции Apple во время исполнения служебных обязанностей были также введены в администрации президента и подведомственных организациях Минфина, Минэнерго, Минпросвещения, Минобрнауки, Минцифры, Минтранса, Минпромторга, Федеральной таможенной службы, Росавиации и РЖД, писали «Ведомости».
Ограничения на работу с техникой Apple чиновникам и сотрудникам российских госкорпораций начали вводить после июньского заявления ФСБ о раскрытии разведывательной акции США с применения вируса на устройствах iPhone. По данным спецслужбы, заражению подверглись «несколько тысяч» смартфонов россиян.