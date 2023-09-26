WhatsApp прекратит работать на смартфонах Android с устаревшими ОС

Ранее СМИ сообщили, что WhatsApp решил не запускать в России русскоязычные каналы из-за риска блокировки. Новую функцию мессенджер запустил 13 сентября более чем в 150 странах. После этого Роскомнадзор предупредил о возможности блокировки мессенджера на территории страны в случае его отказа от удаления «недружественных каналов».