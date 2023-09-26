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WhatsApp прекратит работать на смартфонах Android с устаревшими ОС

Ведомости

WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) прекратит работать на смартфонах с операционной системой (ОС) Android версии ниже 5.0 с 24 октября. Об этом сообщили в справочном центре мессенджера.

«Прежде чем мы прекратим поддержку вашей операционной системы, вы получите соответствующее уведомление непосредственно в WhatsApp. Мы несколько раз напомним вам о необходимости обновления», – отметили в справочном центре.

Сейчас мессенджер поддерживает Android, начиная с версии 4.1. Также WhatsApp работает на операционной системе iOS 12 и ее более новых версиях и на телефонах с KaiOS 2.5.0 и выше.

Ранее по теме: РКН допустил блокировку WhatsApp за отказ удалять «недружественные каналы»

Ранее СМИ сообщили, что WhatsApp решил не запускать в России русскоязычные каналы из-за риска блокировки. Новую функцию мессенджер запустил 13 сентября более чем в 150 странах. После этого Роскомнадзор предупредил о возможности блокировки мессенджера на территории страны в случае его отказа от удаления «недружественных каналов».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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