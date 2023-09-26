WhatsApp прекратит работать на смартфонах Android с устаревшими ОС
WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) прекратит работать на смартфонах с операционной системой (ОС) Android версии ниже 5.0 с 24 октября. Об этом сообщили в справочном центре мессенджера.
«Прежде чем мы прекратим поддержку вашей операционной системы, вы получите соответствующее уведомление непосредственно в WhatsApp. Мы несколько раз напомним вам о необходимости обновления», – отметили в справочном центре.
Сейчас мессенджер поддерживает Android, начиная с версии 4.1. Также WhatsApp работает на операционной системе iOS 12 и ее более новых версиях и на телефонах с KaiOS 2.5.0 и выше.
Ранее СМИ сообщили, что WhatsApp решил не запускать в России русскоязычные каналы из-за риска блокировки. Новую функцию мессенджер запустил 13 сентября более чем в 150 странах. После этого Роскомнадзор предупредил о возможности блокировки мессенджера на территории страны в случае его отказа от удаления «недружественных каналов».