WhatsApp решил отказаться от запуска каналов в России
Мессенджер WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) решил отказаться от запуска русскоязычных каналов на территории России из-за возможности блокировки. Об этом сообщило издание The Moscow Times (сайт русской версии издания заблокирован в России) со ссылкой на представителя Meta.
«Продукт не будет доступен для пользователей внутри России в ближайшее время», — сказал он.
13 сентября WhatsApp объявил о глобальном запуске функции каналов более чем в 150 странах. В Роскомнадзоре допустили блокировку мессенджера, если тот откажется удалять «недружественные каналы». Пересмотр решения о работе WhatsApp также не исключали в Госдуме и Совфеде.
После этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой не блокировать WhatsApp. Он отметил, что мессенджером по состоянию на март 2023 г. пользуются 70% россиян, а аудитория приложения в России составляет более 73 млн человек. 20 сентября министр цифрового развития РФ Максут Шадаев подчеркивал, что Минцифры не обсуждает блокировку YouTube и WhatsApp.