WhatsApp решил отказаться от запуска каналов в России

После этого вице-спикер Госдумы Владислав Даванков обратился к главе Роскомнадзора Андрею Липову с просьбой не блокировать WhatsApp. Он отметил, что мессенджером по состоянию на март 2023 г. пользуются 70% россиян, а аудитория приложения в России составляет более 73 млн человек. 20 сентября министр цифрового развития РФ Максут Шадаев подчеркивал, что Минцифры не обсуждает блокировку YouTube и WhatsApp.