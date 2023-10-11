Образец доставленного с астероида Бенну грунта содержит углерод и воду

Как отмечает Reuters, этот образец – уже третий по счету, но самый крупный. В 2010 и 2020 гг. аналогичные миссии совершило японское космическое агентство. OSIRIS-REx был запущен еще в 2016 г. и достиг Бенну в 2018 г., проведя на орбите астероида диаметров около 500 м почти два года, и только 20 октября 2020 г. приблизился достаточно близко, чтобы взять образец материала с его поверхности при помощи своей роботизированной «руки».