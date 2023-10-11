Образец доставленного с астероида Бенну грунта содержит углерод и воду
Образец грунта с околоземного астероида Бенну, доставленный на Землю в рамках шестилетней миссии NASA, содержит воду и углерод. Об этом заявил директор космического агентства Билл Нельсон на специальном мероприятии в Хьюстоне, трансляция которого велась в аккаунте NASA в X.
«Первый анализ показывает, что образцы содержат большое количество воды в виде гидратированных глинистых минералов и углерод <...> Это самый большой образец астероида с высоким содержанием углерода, когда-либо возвращавшийся на Землю, и он поможет ученым исследовать происхождение жизни на нашей планете для будущих поколений», – рассказал он.
Такие миссии, подчеркнул Нельсон, не только позволят больше узнать о возникновении и развитии жизни на планете, но и улучшат понимание астероидов, потенциально угрожающих Земле. Ученые ожидают, что изучение астероида, химический состав практически не изменился с момента образования около 4,5 млрд лет назад, позволит лучше понять происхождение Солнечной системы, а также как «материалы-предшественники жизни» могли попасть на Землю.
Посадка капсулы в сентябре с образцом грунта с Бенну завершила шестилетнюю миссию станции OSIRIS-REx, запущенной NASA и Университета Аризоны. За прошедшие две недели, уточнили в пресс-службе NASA, ученые провели «быстрый» анализ этого исходного материала, собрав изображения со сканирующего электронного микроскопа, проведя анализ химических элементов и др. Целью миссии было собрать не менее 60 г материала, но в итоге было собрано значительно больше.
«Обилие богатого углеродом материала и обильное присутствие водосодержащих глинистых минералов – это лишь верхушка космического айсберга», – прокомментировала открытие главный исследователь OSIRIS-REx Данте С. Лауретта.
В NASA уточнили, что сохранят не менее 70% образца в космическом центре в Хьюстоне для дальнейших исследований учеными всего мира, включая будущие поколения ученых.
Как отмечает Reuters, этот образец – уже третий по счету, но самый крупный. В 2010 и 2020 гг. аналогичные миссии совершило японское космическое агентство. OSIRIS-REx был запущен еще в 2016 г. и достиг Бенну в 2018 г., проведя на орбите астероида диаметров около 500 м почти два года, и только 20 октября 2020 г. приблизился достаточно близко, чтобы взять образец материала с его поверхности при помощи своей роботизированной «руки».