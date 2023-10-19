Минстрой прокомментировал внедрение ИИ в свою работу
Формирование экспертной группы по внедрению алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) в работу Минстроя находится в проработке. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель министерства.
В ведомстве пояснили, что для ее создания в первую очередь необходимо оценить контур распространения технологии ИИ в отрасли и выявить наиболее «прогрессивных» с точки зрения потенциальных пользователей ИИ участников рынка.
Уточняется, что Минстрой совместно с АО «ДОМ.РФ» уже внедряет ИИ в рамках Единой информационной системы жилищного строительства. Нововведения позволяют выполнить предиктивный анализ вероятностного срыва сроков ввода объектов на горизонте полутора лет, анализировать фотографии хода строительства объектов, а также оценить вероятностный дефолт застройщика.
«Относительно новым направлением является внедрение ИИ в ведомственный проект "Умный город", также среди перспективных проектов – внедрение систем видеоаналитики на стройплощадках ("безопасная стройплощадка")», – заключили в Минстрое.
По итогам заседания штаба по контролю за реализацией поручений президента и правительства по развитию технологий ИИ, которое состоялось 9 октября, было принято решение о том, что в Минпромторге, Минздраве, Минстрое и Минтрансе появятся экспертные группы, которые займутся проработкой вопросов внедрения алгоритмов ИИ в профильных отраслях. Группы будут формироваться при участии Минцифры и Альянса в сфере ИИ. Экспертные группы должны быть сформированы до 15 ноября 2023 г.