Минстрой прокомментировал внедрение ИИ в свою работу

По итогам заседания штаба по контролю за реализацией поручений президента и правительства по развитию технологий ИИ, которое состоялось 9 октября, было принято решение о том, что в Минпромторге, Минздраве, Минстрое и Минтрансе появятся экспертные группы, которые займутся проработкой вопросов внедрения алгоритмов ИИ в профильных отраслях. Группы будут формироваться при участии Минцифры и Альянса в сфере ИИ. Экспертные группы должны быть сформированы до 15 ноября 2023 г.