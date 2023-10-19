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Технологии

Минстрой прокомментировал внедрение ИИ в свою работу

Ведомости

Формирование экспертной группы по внедрению алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ) в работу Минстроя находится в проработке. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель министерства.

В ведомстве пояснили, что для ее создания в первую очередь необходимо оценить контур распространения технологии ИИ в отрасли и выявить наиболее «прогрессивных» с точки зрения потенциальных пользователей ИИ участников рынка.

Уточняется, что Минстрой совместно с АО «ДОМ.РФ» уже внедряет ИИ в рамках Единой информационной системы жилищного строительства. Нововведения позволяют выполнить предиктивный анализ вероятностного срыва сроков ввода объектов на горизонте полутора лет, анализировать фотографии хода строительства объектов, а также оценить вероятностный дефолт застройщика.

«Относительно новым направлением является внедрение ИИ в ведомственный проект "Умный город", также среди перспективных проектов – внедрение систем видеоаналитики на стройплощадках ("безопасная стройплощадка")», – заключили в Минстрое.

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По итогам заседания штаба по контролю за реализацией поручений президента и правительства по развитию технологий ИИ, которое состоялось 9 октября, было принято решение о том, что в Минпромторге, Минздраве, Минстрое и Минтрансе появятся экспертные группы, которые займутся проработкой вопросов внедрения алгоритмов ИИ в профильных отраслях. Группы будут формироваться при участии Минцифры и Альянса в сфере ИИ. Экспертные группы должны быть сформированы до 15 ноября 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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