Новое приложение «Тинькофф банка» снова исчезло из App Store
Приложение DocStorage – замаскированное банковское приложение «Тинькофф» – исчезло из App Store менее чем за сутки, убедился корреспондент «Ведомостей».
Утром 19 октября пресс-служба «Тинькофф банка» опубликовала ссылку на это приложение в своем Telegram-канале и рекомендовала «успеть скачать» его. «С ним вы будете получать регулярные обновления и пуш-уведомления, а также с комфортом пользоваться Тинькофф на Айфоне или другом iOS-устройстве», – сказано в сообщении.
В марте 2023 г. приложения «Тинькофф», включая «Тинькофф банк» и «Тинькофф инвестиции», пропали из App Store. Это произошло после введения в отношении банка санкций ЕС в конце февраля. В кредитной организации заверили, что скачанные ранее приложения продолжат работать на устройствах.
1 августа приложение «Тинькофф банка» также исчезло из Google Play. При этом для скачивания по-прежнему были доступны «Тинькофф инвестиции» и «Тинькофф мобайл». 20 июля «Тинькофф» попал под блокирующие санкции США и Канады. В пресс-службе кредитной организации отметили, что ограничения не повлияют на работу банка в России, и анонсировали подробную информацию в связи с изменениями. Из сообщения пресс-службы «Тинькофф инвестиции» следует, что торги по всем ценным бумагам США продолжатся в стандартном режиме.