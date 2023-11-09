Nvidia может выпустить три новых чипа для Китая
Американский производителей процессоров Nvidia планирует выпустить три новых чипа искусственного интеллекта для Китая, сообщило агентство Chinastarmarket со ссылкой на источники.
Nvidia может анонсировать продукцию 16 ноября. Чипы, по данным источников, будут называться HGX H20, L20 PCIe и L2 PCIe.
В октябре министерство торговли США объявило о планах ограничить продажу Китаю самых совершенных ИИ-чипов. Новые экспортные меры затронут чипы Nvidia A800 и H800, уточнял Bloomberg.
По версии американских властей, ограничения закроют лазейки, которые появились после вступления в силу прошлогодних правил на экспорт ИИ-чипов. Кроме того, запрет может коснуться и чипов от Intel и AMD, а также оборудования для производства полупроводников от Applied Materials, Lam и KLA.
Руководитель направления анализа международных рынков акций инвестбанка «Синара» Сергей Вахрамеев рассказывал «Ведомостям», что на Китай приходится порядка 20–25% выручки Nvidia в крупнейшем сегменте центров обработки данных (ЦОД), где используются ИИ-чипы компании.
Эксперт отмечал, что после введения ограничений на экспорт микросхем Nvidia рискует потерять около $2,7 млрд – это примерно 6% от прогнозируемой выручки компании в 2024 финансовом году.