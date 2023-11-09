Nvidia может выпустить три новых чипа для Китая

По версии американских властей, ограничения закроют лазейки, которые появились после вступления в силу прошлогодних правил на экспорт ИИ-чипов. Кроме того, запрет может коснуться и чипов от Intel и AMD, а также оборудования для производства полупроводников от Applied Materials, Lam и KLA.