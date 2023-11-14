YouTube обяжет маркировать созданный ИИ контент

В YouTube отметили, что речь идет, например, о сгенерированном ИИ видео, на котором человек говорит или делает что-то, чего никогда не делал. Это особенно важно при обсуждении деликатных тем, к которым видеохостинг относит выборы, продолжающиеся конфликты и «кризисы в области здравоохранения». Авторы же, которые предпочтут систематически не маркировать такие ролики, могут столкнуться с удалением своего контента или исключением из партнерской программы YouTube.