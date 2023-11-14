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Медиа / Технологии

YouTube обяжет маркировать созданный ИИ контент

Ведомости

Видеохостинг YouTube обяжет авторов контента помечать свои видео, созданные с использованием инструментов искусственного интеллекта (ИИ), сообщается в блоге компании.

«Мы потребуем от авторов раскрывать информацию о том, когда они создали измененный или синтетический контент, который является реалистичным, в том числе с использованием инструментов искусственного интеллекта», – говорится в сообщении.

В YouTube отметили, что речь идет, например, о сгенерированном ИИ видео, на котором человек говорит или делает что-то, чего никогда не делал. Это особенно важно при обсуждении деликатных тем, к которым видеохостинг относит выборы, продолжающиеся конфликты и «кризисы в области здравоохранения». Авторы же, которые предпочтут систематически не маркировать такие ролики, могут столкнуться с удалением своего контента или исключением из партнерской программы YouTube.

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Видеохостинг также показал, как будет, вероятно, выглядеть пометка для самих пользователей. В показанном макете под видео появился раздел «Как этот контент был сделан», в котором указано: «Измененный или синтетический контент. Звук или изображение были изменены или сгенерированы цифровым способом».

В конце октября глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что законодатели обсуждают структуру «цифрового кодекса», согласно которому предлагается прописать в законе маркировку контента, созданного ИИ. Как отметили тогда опрошенные «Ведомостями» эксперты, существующие программы проверки происхождения текстов и фотоизображений пока не стали успешными, поэтому определить сгенерированный ИИ контент будет достаточно сложно.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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