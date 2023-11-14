YouTube обяжет маркировать созданный ИИ контент
Видеохостинг YouTube обяжет авторов контента помечать свои видео, созданные с использованием инструментов искусственного интеллекта (ИИ), сообщается в блоге компании.
«Мы потребуем от авторов раскрывать информацию о том, когда они создали измененный или синтетический контент, который является реалистичным, в том числе с использованием инструментов искусственного интеллекта», – говорится в сообщении.
В YouTube отметили, что речь идет, например, о сгенерированном ИИ видео, на котором человек говорит или делает что-то, чего никогда не делал. Это особенно важно при обсуждении деликатных тем, к которым видеохостинг относит выборы, продолжающиеся конфликты и «кризисы в области здравоохранения». Авторы же, которые предпочтут систематически не маркировать такие ролики, могут столкнуться с удалением своего контента или исключением из партнерской программы YouTube.
Видеохостинг также показал, как будет, вероятно, выглядеть пометка для самих пользователей. В показанном макете под видео появился раздел «Как этот контент был сделан», в котором указано: «Измененный или синтетический контент. Звук или изображение были изменены или сгенерированы цифровым способом».
В конце октября глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн сообщил, что законодатели обсуждают структуру «цифрового кодекса», согласно которому предлагается прописать в законе маркировку контента, созданного ИИ. Как отметили тогда опрошенные «Ведомостями» эксперты, существующие программы проверки происхождения текстов и фотоизображений пока не стали успешными, поэтому определить сгенерированный ИИ контент будет достаточно сложно.