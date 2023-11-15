Минцифры пообещало восстановить работу интернета на Камчатке в ближайшее время
У жителей Камчатского края возникли трудности с доступом в интернет из-за аварии на магистральной линии связи. Последствия ЧП будут устранены в ближайшее время, сообщает пресс-служба Минцифры в своем Telegram-канале.
«Жители некоторых районов Камчаткого края столкнулись с проблемой доступа в интернет. При проведении земельных работ была повреждена наземная часть магистральной линии связи между населенными пунктами Усть-Большерецк и Дальний», – говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что сотрудники оперативной службы «Ростелекома» уже приступили к работам по восстановлению доступа в интернет для жителей региона. Они будут завершены «в самое ближайшее время».
Пресс-служба при этом отметила, что в Камчатском крае без перебоев работает сотовая связь, а также телефония, жители могут без проблем совершать звонки в экстренные службы.