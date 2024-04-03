В работе мессенджера WhatsApp произошел массовый сбой

Ранее 5 марта в работе крупных социальных сетей по всему миру наблюдались сбои. Проблемы с доступом возникали в YouTube, X, TikTok, Snapchat, а также у пользователей соцсетей Meta – Facebook, Instagram, Threads и WhatsApp. Кроме того, сбои в работе были у Discord, Gmail, телекоммуникационных компаний AT&T, Verizon, а также компьютерной онлайн-игры Valorant.