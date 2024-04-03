В работе мессенджера WhatsApp произошел массовый сбой
Свыше 8400 жалоб на работу мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией) вечером 3 апреля зафиксировал сервис по сбору данных о работе интернет-ресурсов «Сбой.рф».
Мессенджер не отправляет и не принимает сообщения пользователей, web-версия не загружается и сообщает о проблемах с подключением. По данным сервиса, наибольшее число жалоб на работу WhatsApp поступает из Москвы (44%), Санкт-Петербурга (9%), Краснодарского края и Московской области (по 7%). Также сбои фиксируют пользователи в Татарстане, Башкортостана, Свердловской и Ростовской областях.
Ранее 5 марта в работе крупных социальных сетей по всему миру наблюдались сбои. Проблемы с доступом возникали в YouTube, X, TikTok, Snapchat, а также у пользователей соцсетей Meta – Facebook, Instagram, Threads и WhatsApp. Кроме того, сбои в работе были у Discord, Gmail, телекоммуникационных компаний AT&T, Verizon, а также компьютерной онлайн-игры Valorant.
Как сообщала тогда гонконгская компания HGC Global Communications Limited, занимающаяся поставкой интернет-услуг, четыре из более чем 15 телекоммуникационных кабелей связи, соединяющих Европу, Азию и Африку, были перебиты 5 марта в Красном море. Сбои в работе соцсетей были устранены вечером того же дня.