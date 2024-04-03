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В работе мессенджера WhatsApp произошел массовый сбой

Ведомости

Свыше 8400 жалоб на работу мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией) вечером 3 апреля зафиксировал сервис по сбору данных о работе интернет-ресурсов «Сбой.рф».

Мессенджер не отправляет и не принимает сообщения пользователей, web-версия не загружается и сообщает о проблемах с подключением. По данным сервиса, наибольшее число жалоб на работу WhatsApp поступает из Москвы (44%), Санкт-Петербурга (9%), Краснодарского края и Московской области (по 7%). Также сбои фиксируют пользователи в Татарстане, Башкортостана, Свердловской и Ростовской областях.

Ранее 5 марта в работе крупных социальных сетей по всему миру наблюдались сбои. Проблемы с доступом возникали в YouTube, X, TikTok, Snapchat, а также у пользователей соцсетей Meta – Facebook, Instagram, Threads и WhatsApp. Кроме того, сбои в работе были у Discord, Gmail, телекоммуникационных компаний AT&T, Verizon, а также компьютерной онлайн-игры Valorant. 

Как сообщала тогда гонконгская компания HGC Global Communications Limited, занимающаяся поставкой интернет-услуг, четыре из более чем 15 телекоммуникационных кабелей связи, соединяющих Европу, Азию и Африку, были перебиты 5 марта в Красном море. Сбои в работе соцсетей были устранены вечером того же дня.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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