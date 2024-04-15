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Касперский представил смартфон с операционной системой KasperskyOS

Ведомости

Владелец «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский в рамках Инновационного саммита – 2024 представил смартфон от разработчика мобильных устройств «Аквариус» с операционной системой KasperskyOS. Об этом сообщает ТАСС.

«Весь софт, операционная система, начиная от загрузки, когда включаете, дальше – все наше. Поэтому, кому интересно, обращайтесь, покажем, расскажем, научим. Еще раз, это не только про телефоны, это про все самые разные железки, чтобы их делать гиперремонтными», – заявил Касперский.

Компания «Аквариус» - один из крупнейших российских разработчиков, производителей и поставщиков компьютерной техники и ИТ-решений. 4 апреля «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявили о завершении портирования корпоративной версии российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты Aquarius Cmp NS220RE.

Производство планшетного компьютера Aquarius Cmp NS220RE организовано на заводе компании в Твери. Планшеты группы компании «Аквариус» на ОС «Аврора» построены на базе доверенной платформы Aquarius, внесены в реестр Минпромторга России и могут использоваться в государственных учреждениях.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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