Касперский представил смартфон с операционной системой KasperskyOS
«Весь софт, операционная система, начиная от загрузки, когда включаете, дальше – все наше. Поэтому, кому интересно, обращайтесь, покажем, расскажем, научим. Еще раз, это не только про телефоны, это про все самые разные железки, чтобы их делать гиперремонтными», – заявил Касперский.
Компания «Аквариус» - один из крупнейших российских разработчиков, производителей и поставщиков компьютерной техники и ИТ-решений. 4 апреля «Аквариус» и «Открытая мобильная платформа» (ОМП) объявили о завершении портирования корпоративной версии российской мобильной операционной системы «Аврора» на планшеты Aquarius Cmp NS220RE.
Производство планшетного компьютера Aquarius Cmp NS220RE организовано на заводе компании в Твери. Планшеты группы компании «Аквариус» на ОС «Аврора» построены на базе доверенной платформы Aquarius, внесены в реестр Минпромторга России и могут использоваться в государственных учреждениях.