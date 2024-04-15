Касперский представил смартфон с операционной системой KasperskyOS

«Весь софт, операционная система, начиная от загрузки, когда включаете, дальше – все наше. Поэтому, кому интересно, обращайтесь, покажем, расскажем, научим. Еще раз, это не только про телефоны, это про все самые разные железки, чтобы их делать гиперремонтными», – заявил Касперский.