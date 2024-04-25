Космонавты РФ Кононенко и Чуб впервые в 2024 году вышли в открытый космос

По данным пресс-службы «Роскосмоса», в открытом космосе космонавты должны установить научную аппаратуру «Кварц» и научную аппаратуру «ТКК-КМ» на модуле «Поиск», а также полностью раскрыть вторую панель малогабаритного радиолокатора эксперимента «Напор-миниРСА» на модуле «Наука». Кроме того, при наличии у космонавтов времени, на «Поиске» необходимо демонтировать один из двух контейнеров научного оборудования «Биориск-МСН» и развернуть в другое положение блок контроля давления и осаждений, который измеряет скорость осаждения загрязнений на внешней поверхности МКС.