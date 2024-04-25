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Космонавты РФ Кононенко и Чуб впервые в 2024 году вышли в открытый космос

Ведомости

Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вышли за борт Международной космической станции для установки научной аппаратуры на модуле «Поиск». Выход в открытый космос транслируется в YouTube-канале госкорпорации «Роскосмос».

Отмечается, что это первый выход в открытый космос в 2024 г. Выходной люк модуля «Поиск» был открыт в 17:57 мск. По данным госкорпорации, плановая продолжительность выхода составит 6 часов 36 минут. Кононенко работает в скафандре «Орлан-МКС» № 5 с красными полосками, Чуб – с синими.

«Для Олега Кононенко <…> он [выход] станет седьмым в космической карьере, для Николая Чуба <…> – вторым», – отметили в «Роскосмосе».

По данным пресс-службы «Роскосмоса», в открытом космосе космонавты должны установить научную аппаратуру «Кварц» и научную аппаратуру «ТКК-КМ» на модуле «Поиск», а также полностью раскрыть вторую панель малогабаритного радиолокатора эксперимента «Напор-миниРСА» на модуле «Наука». Кроме того, при наличии у космонавтов времени, на «Поиске» необходимо демонтировать один из двух контейнеров научного оборудования «Биориск-МСН» и развернуть в другое положение блок контроля давления и осаждений, который измеряет скорость осаждения загрязнений на внешней поверхности МКС.

«Космонавты также возьмут пробы-мазки с поверхности модуля «Наука» (эксперимент «Тест» – исследование возможности развития микродеструкции элементов конструкции российских модулей МКС под влиянием составляющих собственной внешней атмосферы)», – говорится в сообщении госкорпорации.

11 апреля с космодрома Восточный в Амурской области прошел первый старт ракеты-носителя «Ангара-А5». Ракета стартовала после двух переносов на одни сутки каждый из-за обнаружившихся технических неисправностей. Это первый запуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара» с космодрома Восточный. До этого ракеты семейства «Ангара» стартовали с космодрома Плесецк в Архангельской области.

17 апреля генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что первый пуск модернизированной ракеты-носителя «Ангара-А5М» с космодрома Восточный состоится в 2027 г., она выведет на орбиту перспективный космический корабль в беспилотном режиме.

В этот же день в «Роскосмосе» сообщили, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-27» к Международной космической станции может пройти в мае 2024 г.

12 апреля президент РФ Владимир Путин заявил, что развитие космической отрасли помогает эффективно решить все задачи, включая повышение обороноспособности России.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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