Космонавты РФ Кононенко и Чуб впервые в 2024 году вышли в открытый космос
Российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб вышли за борт Международной космической станции для установки научной аппаратуры на модуле «Поиск». Выход в открытый космос транслируется в YouTube-канале госкорпорации «Роскосмос».
Отмечается, что это первый выход в открытый космос в 2024 г. Выходной люк модуля «Поиск» был открыт в 17:57 мск. По данным госкорпорации, плановая продолжительность выхода составит 6 часов 36 минут. Кононенко работает в скафандре «Орлан-МКС» № 5 с красными полосками, Чуб – с синими.
«Для Олега Кононенко <…> он [выход] станет седьмым в космической карьере, для Николая Чуба <…> – вторым», – отметили в «Роскосмосе».
По данным пресс-службы «Роскосмоса», в открытом космосе космонавты должны установить научную аппаратуру «Кварц» и научную аппаратуру «ТКК-КМ» на модуле «Поиск», а также полностью раскрыть вторую панель малогабаритного радиолокатора эксперимента «Напор-миниРСА» на модуле «Наука». Кроме того, при наличии у космонавтов времени, на «Поиске» необходимо демонтировать один из двух контейнеров научного оборудования «Биориск-МСН» и развернуть в другое положение блок контроля давления и осаждений, который измеряет скорость осаждения загрязнений на внешней поверхности МКС.
«Космонавты также возьмут пробы-мазки с поверхности модуля «Наука» (эксперимент «Тест» – исследование возможности развития микродеструкции элементов конструкции российских модулей МКС под влиянием составляющих собственной внешней атмосферы)», – говорится в сообщении госкорпорации.
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