РФПИ и Tus-Holdings создадут платформу для высокотехнологичных компаний РФ и КНР

В сообщении отмечается, что цель платформы – создание совместного механизма, который будет способствовать развитию научно-технического и экономического сотрудничества России и Китая. Среди задач РФПИ и Tus-Holdings – поддержка выхода компаний двух стран на рынки друг друга, а также распространение продуктов, технологий и сервисов в других странах проекта «Один пояс, один пути» и объединений БРИКС и ЕАЭС.