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РФПИ и Tus-Holdings создадут платформу для высокотехнологичных компаний РФ и КНР

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ведущая китайская инновационная компания Tus-Holdings объявили о создании совместной платформы для поддержки высокотехнологичных компаний России и Китая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РФПИ.

Соответствующее соглашение было подписано во время визита президента России Владимира Путина в Китай.

В сообщении отмечается, что цель платформы – создание совместного механизма, который будет способствовать развитию научно-технического и экономического сотрудничества России и Китая. Среди задач РФПИ и Tus-Holdings – поддержка выхода компаний двух стран на рынки друг друга, а также распространение продуктов, технологий и сервисов в других странах проекта «Один пояс, один пути» и объединений БРИКС и ЕАЭС.

Платформа сосредоточится на нескольких ключевых направлениях. Она будет способствовать обмену между российскими и китайскими научными центрами, а также создаст венчурный фонд для совместных инвестиций в инновационные проекты. Инвестиции будут направлены на сокращение выбросов углерода, разработки искусственного интеллекта, здравоохранения, зеленой энергетики, сельского хозяйства и др.

16 мая стало известно, что РФПИ также планирует привлечь партнеров из Китая в проект электромобиля «Атом». Кроме того, РФПИ и медиакомпании Китая рассматривают создание совместного фонда кино для взаимного продвижения фильмов российского и китайского производства на рынках двух стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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