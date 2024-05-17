РФПИ и Tus-Holdings создадут платформу для высокотехнологичных компаний РФ и КНР
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и ведущая китайская инновационная компания Tus-Holdings объявили о создании совместной платформы для поддержки высокотехнологичных компаний России и Китая. Об этом говорится в сообщении пресс-службы РФПИ.
Соответствующее соглашение было подписано во время визита президента России Владимира Путина в Китай.
В сообщении отмечается, что цель платформы – создание совместного механизма, который будет способствовать развитию научно-технического и экономического сотрудничества России и Китая. Среди задач РФПИ и Tus-Holdings – поддержка выхода компаний двух стран на рынки друг друга, а также распространение продуктов, технологий и сервисов в других странах проекта «Один пояс, один пути» и объединений БРИКС и ЕАЭС.
Платформа сосредоточится на нескольких ключевых направлениях. Она будет способствовать обмену между российскими и китайскими научными центрами, а также создаст венчурный фонд для совместных инвестиций в инновационные проекты. Инвестиции будут направлены на сокращение выбросов углерода, разработки искусственного интеллекта, здравоохранения, зеленой энергетики, сельского хозяйства и др.
16 мая стало известно, что РФПИ также планирует привлечь партнеров из Китая в проект электромобиля «Атом». Кроме того, РФПИ и медиакомпании Китая рассматривают создание совместного фонда кино для взаимного продвижения фильмов российского и китайского производства на рынках двух стран.