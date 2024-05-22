В App Store вновь появилось приложение «Тинькофф банка»
«Скачайте новое приложение "Т-Старт", чтобы сохранить доступ к мобильному банку на IOS. Это безопасно», – сообщается в уведомлении.
Уточняется, что приложение будет доступно в App Store, вероятно, лишь несколько часов.
9 апреля в App Store появилось «Т-Помощь» – замаскированное банковское приложение. Через несколько часов сервис был удален из магазина приложений.
В марте 2023 г. приложения «Тинькофф», включая «Тинькофф банк» и «Тинькофф инвестиции», пропали из App Store. Это произошло после введения в отношении банка санкций ЕС в конце февраля того же года. В кредитной организации заверили, что скачанные ранее приложения продолжат работать на устройствах.
1 августа 2023 г. приложение «Тинькофф банка» также исчезло из Google Play. 20 июля «Тинькофф» попал под блокирующие санкции США и Канады. В пресс-службе кредитной организации отметили, что ограничения не повлияют на работу банка в России, и анонсировали подробную информацию в связи с изменениями. Из сообщения пресс-службы «Тинькофф инвестиции» следует, что торги по всем ценным бумагам США продолжатся в стандартном режиме.